MLB》史上最貴索托逼近「30-30」 大都會守住9下無人出局滿壘危機！

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟賽季進入白熱化階段，正在力拚季後賽門票的大都會，今與國聯外卡對手紅人展開關鍵3連戰，大都會全場敲出10支安打，終場以5：4險勝。

大都會首局就火力全開，靠著文托斯（Mark Vientos）適時安打、尼莫（Brandon Nimmo）高飛犧牲打以及馬堤（Starling Marte）安打建功，打下3分大局。

3上文托斯夯出陽春砲，幫助大都會再下一城；紅人則在3下藉由馬堤（Noelvi Marte）高飛犧牲打破蛋。

大都會4上攻勢再起，林多（Francisco Lindor）與索托（Juan Soto）長打串聯再添保險分，取得5：1領先。不過紅人也不是省油的燈，4下發動猛烈攻勢急起直追，鯨吞3分大局縮小到1分差。

後續雙方都沒得分，大都會9下派出終結者狄亞茲（Edwin Díaz）關門，但他一上場就遭遇亂流，先被敲安再丟出2保送，搞成無人出局滿壘危機，好在他有一顆強心臟，連續解決3人，驚險守住勝利。

索托今天4打數敲2安，進帳1打點、跑回1分，選到1保送，跑出1次盜壘，目前累積37轟、28盜，逼近「30-30」里程碑。