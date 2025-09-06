晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》確信步炸裂！「怪力男」史坦頓生涯450轟M2 洋基火球男1.2局被KO

2025/09/06 11:47

史坦頓。（法新社）史坦頓。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天嚴重熄火，整場只敲4支安打，終場以1：7不敵美聯東區龍頭藍鳥，近3戰吞下2敗。

洋基只在2局下半有分數進帳，靠著「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）轟出中左外野陽春砲攻下唯一1分。這是史坦頓本季第19轟，擊球初速高達112.7英哩、飛行距離418英呎，他生涯已累積448發全壘打，距離450轟里程碑M2。

洋基24歲火球新秀施利特勒（Cam Schlittler）在8月投了6場，單月防禦率只有1.60，未料他在9月首戰被藍鳥狠狠修理，主投1.2局退場，被敲5安痛失4分，送出2次三振，另有2保送、1次觸身球，防禦率漲至3.24，吞下本季第3敗。

藍鳥先發投手高斯曼（Kevin Gausman）繳出8局失1分5K神勇表現，摘下本季第9勝。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中