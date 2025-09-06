MLB》確信步炸裂！「怪力男」史坦頓生涯450轟M2 洋基火球男1.2局被KO

史坦頓。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天嚴重熄火，整場只敲4支安打，終場以1：7不敵美聯東區龍頭藍鳥，近3戰吞下2敗。

洋基只在2局下半有分數進帳，靠著「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）轟出中左外野陽春砲攻下唯一1分。這是史坦頓本季第19轟，擊球初速高達112.7英哩、飛行距離418英呎，他生涯已累積448發全壘打，距離450轟里程碑M2。

洋基24歲火球新秀施利特勒（Cam Schlittler）在8月投了6場，單月防禦率只有1.60，未料他在9月首戰被藍鳥狠狠修理，主投1.2局退場，被敲5安痛失4分，送出2次三振，另有2保送、1次觸身球，防禦率漲至3.24，吞下本季第3敗。

藍鳥先發投手高斯曼（Kevin Gausman）繳出8局失1分5K神勇表現，摘下本季第9勝。

Giancarlo Stanton sends one to the visitor's bullpen! pic.twitter.com/uLMedkTIfC — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） September 6, 2025

