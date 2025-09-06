晴時多雲

體育 網球

美網》球王辛納力退阿里辛 連三大滿貫決戰艾卡拉茲

2025/09/06 11:36

球王辛納。（法新社）球王辛納。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年美國網球公開賽男單4強熱戰，義大利世界球王兼衛冕者辛納（Jannik Sinner）歷經4盤激戰，6：1、3：6、6：3、6：4力退東山再起的加拿大好手阿里辛（Felix Auger-Aliassime），頭號種子連兩屆晉級冠軍戰，同時連續第三項大滿貫決戰西班牙宿敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。

24歲的辛納與22歲的艾卡拉茲，都被譽為「三巨頭接班人」，新世代雙雄今年法國公開賽、溫布頓錦標賽壓軸對決，艾卡拉茲巴黎羅蘭加洛斯紅土逆轉勝，辛納則在倫敦草地甜蜜復仇，如今兩人又在紐約法拉盛公園狹路相逢，上演連續第三項大滿貫爭霸好戲，已是公開年代首見盛況。辛納職業生涯對戰艾卡拉茲5勝9負，若無法在美網連莊拿下第5座大滿貫冠軍，球王頭銜就得拱手讓給對手。

自2024年澳洲公開賽起，連續兩年、8項大滿貫男單冠軍都被辛納、艾卡拉茲包辦，放眼群雄均無法染指，甚至連大滿貫24冠的塞爾維亞傳奇老將喬科維奇（Novak Djokovic）都難攖其鋒。如今喬帥美網4強不敵強勢後浪艾卡拉茲，更是2002年後首度年度四大賽決戰都無「三巨頭」參與。

如今辛納美網準決賽擊敗阿里辛，不但延續硬地大滿貫27連勝氣勢，也是公開年代第4位單一賽季打入所有四大賽決戰的男子球星，當今球王期許順勢攻頂，成為自2004至2008年五連霸的瑞士天王費德爾 （Roger Federer）之後，近17年來首位衛冕成功的最後贏家。

