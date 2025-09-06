晴時多雲

投身現代五項培育國手 台東體中總教練范希聖獲體育有功教練獎

2025/09/06 11:48

台東體中現代五項總教練范希聖獲頒體育有功教練個人獎。（記者黃明堂翻攝）台東體中現代五項總教練范希聖獲頒體育有功教練個人獎。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東體中現代五項隊總教練范希聖脫穎而出獲得台東縣今年度「體育有功教練個人獎」，他指出，現代五項融合游泳、越野跑、射擊、西洋劍、馬術（去年全球更改為障礙賽）等5種運動結合而成，希望能透過這項運動，培養孩子們多面向的能力與堅韌的意志力，也讓孩子們能擁有更多元化的學習。

范希聖率領選手參與國內外賽事，屢得佳績，近年來培養出子弟兵如張晴、林俞彤、鄒欣洳、楊苙寅等多位選手入選國家代表隊及國家培訓隊，不僅在全運會、全中錦、全國錦標賽等奪牌，更成功站上國際賽事的舞台，展現台東選手的潛力與實力。

他說，現代五項運動在台灣仍屬冷門項目，發展上面臨許多挑戰，目前最大困境在於訓練資源有限，訓練器材設備以及參賽的經費不足，導致選手在備戰與訓練過程中須克服比其他縣市更多的困難。經常拎著自己寫的「現代五項運動選手圓夢計劃書」開著車，四處向企業及民間友人作簡報、敘述、說明，期盼能得到認同並以捐贈抵稅的方式贊助孩子們，藉以創造互利與互惠！他也提到，台灣社會對現代五項運動的認知仍待提升，但不能再慢了！因為這是推廣上的最大障礙。深切期許目前除了受到台東縣政府大力支持外，能受到更多相關單位給予支持與重視，更希望這項多元化學習的運動能夠普及化，讓台東的孩子有更多機會接觸跨國的訓練及比賽，並期盼能親自繼續培養出更多代表台灣、代表台東在現代五項運動這個項目中，躍上各大國際舞台的選手。

