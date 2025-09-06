晴時多雲

體育 網球

美網》大讚喬科維奇就像25歲 艾卡拉茲透露瑞士天王費德爾的建言

2025/09/06 12:33

艾卡拉茲。（法新社）艾卡拉茲。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕西班牙第2種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今在2025美國網球公開賽男單4強直落三力退塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic），賽後被問及是否期許自己像喬帥一樣到了38歲仍保有競爭力，艾卡拉茲向媒體透露另外一位傳奇的建言。

「對現在的我來說太遠了，」22歲的艾卡拉茲闖進男單決戰後，對於是否想打到38歲時表示，「有人曾告訴我，你不用想自己35歲、38歲還能不能打，他告訴我：『專注在下一個5年就好』，也就是說，現在我只要想到27歲，27歲的時候再想下一個5年。」

艾卡拉茲透露，提出上述建言的正是「瑞士天王」費德爾（Roger Federer），因此一直謹記在心，不會去設想太過遙遠的未來，「就是一年一年來，最多就是設下5年的計畫，我們就看看我能打到幾歲，我會努力維持自己的身體狀態。」

喬科維奇雖然再度與生涯第25座大滿貫冠軍擦肩而過，但今年4大賽都至少躋身4強仍讓艾卡拉茲佩服，「他持續挑戰我們這些新生代好手，今年在大滿貫的表現令人印象深刻，我常告訴他，他的身體狀態看起來就像25歲，38歲還能維持這樣的水準真的很不容易。」

