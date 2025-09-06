晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》臨危授命先發3.2局無失分飆5K！ 大谷翔平透露身體狀況

2025/09/06 13:53

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天臨危授命先發登板，對戰金鶯繳出3.2局無失分表現，展現K功猛飆5次三振。賽後受訪時，大谷透露日前身體不適的情形好轉很多。

道奇原定先發投手是葛拉斯諾（Tyler Glasnow），但他因為背部緊繃取消投球，因此臨時改派大谷上陣。

大谷原本要在禮拜四先發，由於身體不適未能站上投手丘，道奇昨天也宣布，大谷下一次登板將在台灣時間9月9日，但計畫趕不上變化，葛拉斯諾出狀況讓大谷緊急登板。

大谷透露今天起床時感覺身體狀況不錯，大概下午兩點左右接到通知，「我覺得可以投，就回覆說『沒問題，我能上』。」

大谷也指出身體已經接近康復，「比在匹茲堡時好多了，在匹茲堡的前兩場比賽真的比較辛苦，今天就沒有那麼嚴重了。」

大谷翔平今天先發3.2局退場，用球數70球，球種有四縫線速球、曲球、卡特球、橫掃球、滑球、快速指叉球、伸卡球，四縫線均速99.7英哩、最快飆到101.5英哩（約163.3公里），被敲3安無失分，投出5三振、1保送，防禦率降至3.75。

大谷表示今天整體上並沒有全力丟，主要策略是讓打者打進場內製造出局，盡力拉長投球局數，「不過對手的應對也很好，2好球後很難讓他們揮空，結果球數累積得比較快，最後沒能丟完第4局。」

