體育 棒球 學生棒球

訓練站只針對校隊 北市社區棒球未獲重視困境多 簡舒培批：蔣萬安別只在奪冠時祝賀

2025/09/06 13:59

台北市東園少棒勇奪威廉波特少棒冠軍。（美聯社）台北市東園少棒勇奪威廉波特少棒冠軍。（美聯社）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市東園國小少棒奪威廉波特世界少棒錦標賽冠軍為國爭光，台北市長蔣萬安也請吃大餐、宣布加碼訓練大禮包。不過，北市基層還有許多社區棒球隊需要幫忙，台北市議員簡舒培指出，體育署補助輔導地方成立社區學生棒球隊、學校棒球社團球隊，但台北市只替32間學校球隊申請，無任何社區球隊；補助19處棒球訓練站也沒針對社區球隊，蔣萬安與其只在選手奪冠時祝賀，不如給社區棒球隊更多重視。

簡舒培表示，除了學校棒球隊外，台北市還有許多學生熱愛棒球，若在有設立棒球隊的學校，學生可以直接參加，學校棒球隊也能得到體育局、教育局的關注獲得補助；若無，學生只能參加社區棒球隊，但台北市政府卻沒有掌握北市有多少社區棒球隊，更沒有提供任何協助。

她指出，2024年體育署開始實施「補助各直轄市、縣（市）政府推動中小學社區（團）學生棒球發展計畫」，輔導地方成立「社區學生棒球隊」、「學校棒球社團與球隊」，建立學生棒球屬地特色；但台北市只替32間學校棒球隊申請，沒有任何社區棒球隊。

此外，北市《台北市基層競技運動選手訓練站實施辦法》，提供體育團體、運動中心、各級學校設立訓練站補助教練費、訓練費、器材費等項目，但體育局補助19處棒球訓練站全都是各級學校的校隊，仍然沒有社區棒球隊。

體育局表示，本局與台北市棒球協會，每年都會共同辦理「臺北市業餘社區棒球聯賽」，鼓勵社區棒球團體參與，提供社區棒球隊交流舞台。依據「台北市基層競技運動選手訓練站實施辦法」，除補助學校基層訓練站外，經市府立案並取得競賽成績的體育運動團體，也可申請相關訓練補助，本局也持續與北市棒協、台北興富發棒球隊協力，舉辦相關賽事與訓練營隊，給予小球員們充沛多元的培訓管道。

教育局表示，依體育署補助申請計畫，依各校社團棒球發展情形核予補助，提供其所需資源，去年及今年皆有32校申請，核定250萬元，體育署補助計畫金100萬，其餘由教育局自籌150萬。未來若有社區學生棒球隊有意提出申請，可依中央計劃提出申請，會積極協助並提供必要資源。

