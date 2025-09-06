晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》希望減輕牛棚負擔！ 大谷翔平渴望幫助球隊：即便只投4局...

2025/09/06 14:32

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天接到緊急先發任務，面對金鶯繳出3.2局無失分表現，猛飆5次三振，接受訪問時，大谷點出想幫助球隊的心態。

按照球隊規劃，大谷下一次登板日期是台灣時間9月9日，但今天原定先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）遭遇背部緊繃情形，因此臨時改派大谷出馬。

談到臨危授命先發，大谷指出：「其實很單純，就是人在飯店時得知（葛拉斯諾）沒辦法投了，所以球隊問我能不能上，我就說『可以』，能減輕牛棚的負擔就好。」

大谷表示：「當然了，如果週一（美國時間）投個五、六局，對球隊也有幫助，但即便像今天只投四局，只要能減少牛棚的消耗，也是很重要的事。」

被問及調整上有沒有困難，大谷直言：「這不是常有的情況，但就像我說的，賽季很長，這種事一定會發生，誰臨時沒辦法上，其他人就得頂上，大家互相彌補一起挺過漫長的賽季。」

大谷翔平今天先發3.2局退場，用球數70球，球種有四縫線速球、曲球、卡特球、橫掃球、滑球、快速指叉球、伸卡球，四縫線均速99.7英哩、最快飆到101.5英哩（約163.3公里），被敲3安無失分，投出5三振、1保送，防禦率降至3.75。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中