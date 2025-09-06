MLB》希望減輕牛棚負擔！ 大谷翔平渴望幫助球隊：即便只投4局...

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天接到緊急先發任務，面對金鶯繳出3.2局無失分表現，猛飆5次三振，接受訪問時，大谷點出想幫助球隊的心態。

按照球隊規劃，大谷下一次登板日期是台灣時間9月9日，但今天原定先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）遭遇背部緊繃情形，因此臨時改派大谷出馬。

談到臨危授命先發，大谷指出：「其實很單純，就是人在飯店時得知（葛拉斯諾）沒辦法投了，所以球隊問我能不能上，我就說『可以』，能減輕牛棚的負擔就好。」

大谷表示：「當然了，如果週一（美國時間）投個五、六局，對球隊也有幫助，但即便像今天只投四局，只要能減少牛棚的消耗，也是很重要的事。」

被問及調整上有沒有困難，大谷直言：「這不是常有的情況，但就像我說的，賽季很長，這種事一定會發生，誰臨時沒辦法上，其他人就得頂上，大家互相彌補一起挺過漫長的賽季。」

大谷翔平今天先發3.2局退場，用球數70球，球種有四縫線速球、曲球、卡特球、橫掃球、滑球、快速指叉球、伸卡球，四縫線均速99.7英哩、最快飆到101.5英哩（約163.3公里），被敲3安無失分，投出5三振、1保送，防禦率降至3.75。

