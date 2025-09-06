晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》申皓瑋本季第3度因傷下二軍 拚個人獎出賽達標恐有危機？

2025/09/06 14:29

富邦悍將總教練陳金鋒。（記者陳志曲攝）富邦悍將總教練陳金鋒。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將近日又出現傷兵，包括外野手申皓瑋、投手張奕，都因傷將在今天下二軍。申皓瑋昨接界外球時腳不慎扭傷，這是他本季第3度因傷下二軍。

富邦悍將總教練陳金鋒說，申皓瑋原本雙腳就都有不舒服，現腳跟又踩到東西造成扭到，需要至少10天觀察期。

申皓瑋目前出賽78場，外野守備71場、305打席、9轟、打擊率2成92。以其成績，若出賽數補足，是富邦悍將陣中少數有機會能角逐最佳10人等個人獎的選手。

按中職規章，角逐個人獎票選規定為：投手需投球局數達120局或出賽40場；捕手需以捕手身份出賽60場以上且打席數達186個以上；指定打擊則需打席數達186個以上；其他守位（包含外野手不分左右、中）則需以該守位出賽80場以上且打席數達248個以上。申皓瑋若要在外野競逐一席，還有9場守備要補。

對於申皓瑋能否補足場次進而角逐個人獎，陳金鋒說：「當然以目前的狀況確實不容易，之後要看他的身體狀況，可以的話就會安排出賽，但都要看他的身體狀況而定。」

今富邦外野手申皓瑋、投手張奕2位選手下二軍，上一軍的選手則是外野手陳真、內野手王念好。

