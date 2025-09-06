晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

「運動i台灣2.0」社區棒球聯誼賽開打 政治人物下場開球各司其職

2025/09/06 14:43

澎湖縣長陳光復擔任打擊者，為聯誼賽揭開序幕。（澎湖縣政府提供）澎湖縣長陳光復擔任打擊者，為聯誼賽揭開序幕。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣「運動i台灣2.0」社區棒球聯誼賽，今（6）日在中山棒球場開打，縣長陳光復主持開幕儀式，並表示，這場賽事不僅是球技的交流，更是社區情感的連結，期盼藉由社區棒球的友誼競賽，讓大家「以球會友、強健體魄、樂在運動」。

陳光復指出，「運動i台灣2.0計畫」核心目標，是要打造一個「運動健身、快樂人生」的健康社會。透過各式社區型活動，讓運動走進生活，成為全民共享的日常習慣。棒球是一項老少咸宜的運動，不僅能提升體能，更能讓社區成員在比賽與練習中互相交流、相互扶持，增進社區凝聚力。

陳光復強調，舉辦這樣的社區聯誼賽，不只是競技，更是深化社區連結的重要平台。透過團隊合作與交流，大家能在運動場上培養默契，延伸至日常生活的相互支持，進一步形塑友善、健康的社區氛圍。議長陳毓仁提醒選手，一定要注9意安全並適時補充水分，以最佳狀態全力爭取佳績。

此賽事為期2天，將於7日進行決賽，今日開幕式由議長陳毓仁擔任投手、縣長陳光復擔任打擊者、議員許國政為裁判，為比賽揭開序幕。參賽隊伍包括朝陽、五德、陽明、烏崁、內垵、井垵等6個社區，共計150名隊職員參與。現場氣氛熱烈，賽事精采可期。

運動i台灣2.0社區棒球聯誼賽，在中山棒球場揭開序幕。（澎湖縣政府提供）運動i台灣2.0社區棒球聯誼賽，在中山棒球場揭開序幕。（澎湖縣政府提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中