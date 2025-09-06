「運動i台灣2.0」社區棒球聯誼賽開打 政治人物下場開球各司其職

澎湖縣長陳光復擔任打擊者，為聯誼賽揭開序幕。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣「運動i台灣2.0」社區棒球聯誼賽，今（6）日在中山棒球場開打，縣長陳光復主持開幕儀式，並表示，這場賽事不僅是球技的交流，更是社區情感的連結，期盼藉由社區棒球的友誼競賽，讓大家「以球會友、強健體魄、樂在運動」。

陳光復指出，「運動i台灣2.0計畫」核心目標，是要打造一個「運動健身、快樂人生」的健康社會。透過各式社區型活動，讓運動走進生活，成為全民共享的日常習慣。棒球是一項老少咸宜的運動，不僅能提升體能，更能讓社區成員在比賽與練習中互相交流、相互扶持，增進社區凝聚力。

請繼續往下閱讀...

陳光復強調，舉辦這樣的社區聯誼賽，不只是競技，更是深化社區連結的重要平台。透過團隊合作與交流，大家能在運動場上培養默契，延伸至日常生活的相互支持，進一步形塑友善、健康的社區氛圍。議長陳毓仁提醒選手，一定要注9意安全並適時補充水分，以最佳狀態全力爭取佳績。

此賽事為期2天，將於7日進行決賽，今日開幕式由議長陳毓仁擔任投手、縣長陳光復擔任打擊者、議員許國政為裁判，為比賽揭開序幕。參賽隊伍包括朝陽、五德、陽明、烏崁、內垵、井垵等6個社區，共計150名隊職員參與。現場氣氛熱烈，賽事精采可期。

運動i台灣2.0社區棒球聯誼賽，在中山棒球場揭開序幕。（澎湖縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法