晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

運動部下週掛牌成立 人本呼籲李洋改革體育班血汗訓練

2025/09/06 14:43

台師大女足案強迫學生抽血換學分震驚社會，人本教育基金會和台師大學生會今合辦座談會，對下週成立的運動部提出建言。（記者叢昌瑾攝）台師大女足案強迫學生抽血換學分震驚社會，人本教育基金會和台師大學生會今合辦座談會，對下週成立的運動部提出建言。（記者叢昌瑾攝）

〔記者林曉雲／台北報導〕運動部將於下週掛牌成立，首任運動部長李洋出身選手受期待。國立台灣師範大學女足隊學生被迫抽血換學分案，教練周台英被解聘也進入司法調查。人本教育基會今（6）日公布16位曾為體育班學生及一位現職體育班運動防護員訪談，多數學生受教練的身心暴力，呼籲李洋改革長久以來的血汗訓練，規定體育班必須使用運動科學與防護資源，培訓教練以改善土法煉鋼，消除不合理的「學長姐制度」，並取消以競賽成績評比體育班績效等。

人本和台師大學生會今日在台師大舉行「血汗訓練是成就競技還是毀掉運動？從台師大事件與運動員田野調查談起」座談會，女足案吹哨者簡奇陞目前是國立清華大學碩士生，她今天也出席座談會，但未受訪，目前也未上台發言。

人本說明16位體育班學生，跨棒球、足球、田徑、籃球等多項運動，年齡為18歲至39歲，多數受訪者經歷過教練的身心暴力、言語羞辱與不合理體罰，甚至有性侵性騷事件，還有教練竟幫學生的學業作弊，學生長期封閉在競技環境裡，缺乏生涯規劃與多元發展的可能性，且因教練掌握專項訓練的必修學分，為了順利畢業和未來職業發展而忍耐。

台師大學生會會長黃莨騰表示，台師大女足案是體育界權力控制的個案，教練的權力會影響學生的升學和未來職涯發展，也是系統性的權力壓迫，很多教練無知於如何和學生良好互動，造成學生的痛苦和創傷，但學生是大學的主體，此案可視為推動進步的機會。

人本基金會執行長馮喬蘭表示，體罰比率在上世紀是89％，但即使我國已立法禁止體罰，現在仍有約30％的體罰率，其中體育班更鞏固了教練對學生的身心暴力，呼籲運動部建立透明的申訴與監督機制，強化教練的倫理教育與監督，並促使經費透明化，對不當收費訂定明確罰則，以杜絕體罰、霸凌與性騷。座談會正在進行中。

台師大校方說明，新學期推出4大新措施，協助競技系學生兼顧賽事和學業，並成立專責中心以守護運動員身心健康，校長吳正己強調女足事件讓台師大經歷陣痛，但期許台師大浴火重生，需要大家理性平和地修補裂痕。

台師大女足案吹哨者簡奇陞（站立者）目前是清華大學碩士生，今日參與人本和台師大學生會舉辦的座談會，但未受訪。（記者叢昌瑾攝）台師大女足案吹哨者簡奇陞（站立者）目前是清華大學碩士生，今日參與人本和台師大學生會舉辦的座談會，但未受訪。（記者叢昌瑾攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中