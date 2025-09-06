運動部下週掛牌成立 人本呼籲李洋改革體育班血汗訓練

台師大女足案強迫學生抽血換學分震驚社會，人本教育基金會和台師大學生會今合辦座談會，對下週成立的運動部提出建言。（記者叢昌瑾攝）

〔記者林曉雲／台北報導〕運動部將於下週掛牌成立，首任運動部長李洋出身選手受期待。國立台灣師範大學女足隊學生被迫抽血換學分案，教練周台英被解聘也進入司法調查。人本教育基會今（6）日公布16位曾為體育班學生及一位現職體育班運動防護員訪談，多數學生受教練的身心暴力，呼籲李洋改革長久以來的血汗訓練，規定體育班必須使用運動科學與防護資源，培訓教練以改善土法煉鋼，消除不合理的「學長姐制度」，並取消以競賽成績評比體育班績效等。

人本和台師大學生會今日在台師大舉行「血汗訓練是成就競技還是毀掉運動？從台師大事件與運動員田野調查談起」座談會，女足案吹哨者簡奇陞目前是國立清華大學碩士生，她今天也出席座談會，但未受訪，目前也未上台發言。

請繼續往下閱讀...

人本說明16位體育班學生，跨棒球、足球、田徑、籃球等多項運動，年齡為18歲至39歲，多數受訪者經歷過教練的身心暴力、言語羞辱與不合理體罰，甚至有性侵性騷事件，還有教練竟幫學生的學業作弊，學生長期封閉在競技環境裡，缺乏生涯規劃與多元發展的可能性，且因教練掌握專項訓練的必修學分，為了順利畢業和未來職業發展而忍耐。

台師大學生會會長黃莨騰表示，台師大女足案是體育界權力控制的個案，教練的權力會影響學生的升學和未來職涯發展，也是系統性的權力壓迫，很多教練無知於如何和學生良好互動，造成學生的痛苦和創傷，但學生是大學的主體，此案可視為推動進步的機會。

人本基金會執行長馮喬蘭表示，體罰比率在上世紀是89％，但即使我國已立法禁止體罰，現在仍有約30％的體罰率，其中體育班更鞏固了教練對學生的身心暴力，呼籲運動部建立透明的申訴與監督機制，強化教練的倫理教育與監督，並促使經費透明化，對不當收費訂定明確罰則，以杜絕體罰、霸凌與性騷。座談會正在進行中。

台師大校方說明，新學期推出4大新措施，協助競技系學生兼顧賽事和學業，並成立專責中心以守護運動員身心健康，校長吳正己強調女足事件讓台師大經歷陣痛，但期許台師大浴火重生，需要大家理性平和地修補裂痕。

台師大女足案吹哨者簡奇陞（站立者）目前是清華大學碩士生，今日參與人本和台師大學生會舉辦的座談會，但未受訪。（記者叢昌瑾攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法