MLB》沒讓大谷翔平投完第4局！ 道奇總教練解釋原因

大谷翔平。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天臨危授命先發登板，對戰金鶯繳出3.2局無失分表現，展現K功猛飆5次三振，獲得總教練羅伯斯（Dave Roberts）讚賞。

道奇原定先發投手是葛拉斯諾（Tyler Glasnow），但他因為背部緊繃取消投球，因此緊急改派大谷上陣。「投手大谷」先發3.2局退場，用球數70球，四縫線均速99.7英哩、最快飆到101.5英哩（約163.3公里），被敲3安無失分，投出5三振、1保送，防禦率降至3.75。

請繼續往下閱讀...

談到大谷的表現，羅伯斯讚譽有加表示：「翔平在臨危授命登板的情況下，仍然繳出出色的表現。」至於沒讓大谷投完第4局，羅伯斯解釋說，「因為用球數太多了，原本計畫大概是4局、60球左右，已經超過這個量。」

大谷日前才經歷身體不適的情形，羅伯斯指出他不想冒風險讓大谷續投，何況今天還是緊急登板，因此果斷換投。

道奇今以1：2輸球，再度打輸勝率不及5成的對手，吞下4連敗，羅伯斯直言：「這就是棒球，每支球隊都想贏，其實無關對手是誰，最終還是取決於我們自己的表現。」

羅伯斯展望明天表示：「明天是（山本）由伸先發，我期待我們能打出一場好比賽，對方先發羅傑斯（Trevor Rogers）狀態不錯，所以不會是輕鬆的比賽，我們只能咬緊牙關持續戰鬥。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法