MLB》「完全不像動過TJ手術的投手...」 金鶯教頭盛讚大谷是獨角獸

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平今天因為葛拉斯諾（Tyler Glasnow）背部緊繃，臨危受命先發登板，主投3.2局飆5K，被敲3支安打無失分，最快球速達101.5 英里（約 163.3 公里）。金鶯代理總教練曼索利諾（Tony Mansolino）賽後盛讚大谷是獨角獸。

「他簡直就是獨角獸！」金鶯代理總教練曼索利諾賽後談到大谷翔平時表示，之前並沒有太多機會看他復出後的投球，本來以為動完Tommy John手術後，球速或球質會稍微下滑，但他完全不是那樣，大谷的投球真的太誇張了。大谷翔平此役11度飆出100英哩以上的火球，創下生涯單場最多。

曼索利諾也補充說道，大谷速球威力驚人，所有變化球也都犀利無比，這次提前退場，應該是為了季後賽的調整，而不是因為球隊成功擊垮了他，但自家打者用讓大谷多耗一些球數，這非常重要。

金鶯今天以2：1贏球，賞給道奇4連敗，曼索利諾盛讚子弟兵的表現，「作為一支年輕的球隊，球員們今天所完成的事讓我感到非常驕傲。對我來說，這場比賽全都是正面的收穫。」

