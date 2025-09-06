晴時多雲

MLB》巨人近12戰拿11勝、緊咬5連敗的教士 季後賽仍有一線生機

2025/09/06 16:59

李政厚。（路透）李政厚。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人強打德弗斯（Rafael Devers）、阿德梅斯（Willy Adames）今天「背靠背」開轟，幫助巨人在客場以8比2擊敗紅雀。巨人近12戰拿11勝，距離國聯外卡第三的教士隊只有4場勝差。巨人仍有機會力拚季後賽席次。

德弗斯和阿德梅斯首局「背靠背」各敲陽春砲，這是巨人隊連續18場出現全壘打，距離隊史紀錄1947年的連19場開轟只差1場。巨人隊第4局靠5安和高飛犧牲打、以及滾地球護送，單局進帳4分，第7局南韓好手李政厚敲關鍵三壘安打、施密特（Casey Schmitt）適時安，單局再拿2分。巨人最終贏球收下5連勝。

巨人全場敲18安，德弗斯、阿德梅斯各有2安2打點，施密特2安1打點。貝利（Patrick Bailey）3安1打點。李政厚單場4打1打點，賽後打擊率為2成67。

巨人26歲新人右投塞莫爾（Carson Seymour）今迎來生涯第2場先發，他主投5局失1分，收生涯首勝，賽後防禦率為4.25。

巨人隊目前戰績72勝69敗排國聯西區第三，與近期吞5連敗的教士有3場勝差，與國西龍頭教士有6場勝差。巨人隊過去7場比賽中，有6場單戰至少拿8分，巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）表示，「現在就進攻來說，我覺得這是我們整季以來表現最好的一段時期。」

