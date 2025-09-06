「澄清湖野餐日」13日登場 消費集點送台鋼雄鷹主場門票

澄清湖九曲橋美景。（ 觀光局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕澄清湖風景區自7月1日起，由高市府接手代管並全面開放免費入園，觀光局將於9月13日舉辦「澄清湖野餐日」，與台鋼雄鷹棒球隊合作推出「消費集點贈票」活動，打造澄清湖周邊1日遊。

澄清湖全面開放免費入園後，成為假日休閒遊憩的首選景，為了讓民眾親近這座城市綠洲，觀光局將於9月13日上午10點至下午4點，在澄清湖大草坪舉辦「澄清湖野餐日」。

高市觀光局長高閔琳表示，澄清湖是高雄人的共同記憶，現場安排多項親子同樂節目，最受遊客喜愛的高雄熊到場與遊客互動、小丑「Mimofatguy」帶來驚喜演出、超吸睛的觀光騎警英姿勾勒湖畔風景，還有大瑜珈球、遊戲足球及氣墊城堡等戶外遊具，讓大小朋友在草地同樂，通通免費。現場還有雞蛋燒、炸雞、泰式料理等特色餐車提供美食，歡迎大家來到澄清湖度過悠閒的假日時光。

觀光局此次特別與台鋼雄鷹棒球隊合作，並邀請球星陳文杰、啦啦隊Wing Stars李樂與Nina，共同宣傳「澄清湖野餐日」與現場消費集點贈票活動，盼串連澄清湖風景區、棒球場與周邊景點，打造「澄清湖1日遊」，歡迎大家白天來澄清湖野餐、晚上到球場看球賽。

9月13日「澄清湖野餐日」當天，民眾只要到餐車攤位消費滿百，即可獲得1點，集滿3點再到「高雄旅遊網」臉書按讚，即能在服務台兌換台鋼雄鷹主場門票1張；贈票名額有限，請把握機會。

高雄熊與騎警隊將現身「澄清湖野餐日」。（觀光局提供）

台鋼雄鷹球星陳文杰（中）、啦啦隊李樂（左）與Nina（右），一起宣傳「澄清湖野餐日」。（觀光局提供）

