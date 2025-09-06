晴時多雲

體育 棒球 中職

棒球》台灣早就不靠體育走出世界 職棒球員工會主任：陳傑憲曾建言總統「優化」體育班

2025/09/06 16:32

台師大女足案強迫學生抽血換學分震驚社會，人本教育基金會和台師大學生會今（6）日合辦座談會，對下週成立的運動部提出建言，圖為中華職棒球員工會主任趙子維。（記者叢昌瑾攝）台師大女足案強迫學生抽血換學分震驚社會，人本教育基金會和台師大學生會今（6）日合辦座談會，對下週成立的運動部提出建言，圖為中華職棒球員工會主任趙子維。（記者叢昌瑾攝）

〔記者林曉雲／台北報導〕「廢除體育班」和「社區化運動」近日熱議，中華職棒球員工會主任趙子維今（6）日在一場座談會中「爆料」表示，中華職棒球員工會前理事長陳傑憲去年在台灣隊拿到十二強冠軍後，曾和總統賴清德聊一個小時，陳傑憲當時跟總統強調，台灣一定要「優化」體育班。過去體育班是階級翻轉的出口，但台灣早就不需要靠體育走出世界，加上少子化、孩子生的少，即使是運動員父母也多不願意複製給下一代同樣的道路。

人本教育基會和台師大學生會今日在台師大舉行「血汗訓練是成就競技還是毀掉運動？從台師大事件與運動員田野調查談起」座談會，趙子維受邀與談時提及2017年3月世界棒球經典賽，首輪在韓國首爾舉行，台灣隊分在A組，對手有韓國、以色列、荷蘭，最終三戰全敗，小組墊底出局，只去了3天就回國，但為此集訓超過100天，至少花了國家上千萬元。

趙子維說，主力球員也是工會幹部包括今天引退賽的大師兄林智勝、後來成為台灣隊教練的高志綱等人，對輸給以色列的印象最深刻，認為他們球員打球時的態度和表情跟台灣球員很不一樣，檢討後看到台灣運動員在三級培訓體系（國小、國中、高中體育班）的不穩定、不快樂和不敢感謝，當年立法院與體育署也開檢討會，除了檢討賽事表現，也凸顯體育班體制長年壓迫，導致球員對自己熱愛的運動產生疏離感，球員工會在過程中則致力於保護球員權益，讓球員有機會發聲。

而最近為台灣拿下暌違29年來威廉波特冠軍的台北市東園國小棒球隊，趙子維表示，台北市東園國小棒球隊這10年來都面臨招生挑戰，他不支持廢除體育班，但希望能優化體育班，在少子化下，讓家長願意投入，就是好的體育班政策，他也舉林家正為例，即使拿到「大聯盟合約邀請」，其父母也是衡量「大學學歷保障」才會答應，現在吸引力是「保障學業」而不一定是「大聯盟夢」。

趙子維說，現在的趨勢是，棒球、足球等運動出現越來越多「社區俱樂部」、「私人訓練營」，吸引有資源的家長，而歐美及日本模式也是在社區參與運動，學校以課業為主，他們認為真正的天才會被俱樂部與專業教練「撈出來」，這樣的方式比較符合少子化、家長教育觀念轉變的現況。座談會進行中。

