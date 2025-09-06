晴時多雲

U16亞洲盃》台灣隊24分落後追到差3分 無緣逆轉南韓明爭第7

2025/09/06 16:01

台灣隊無緣大逆轉，明天爭第7名（取自FIBA官網）台灣隊無緣大逆轉，明天爭第7名（取自FIBA官網）

張浩群／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊今天在U16亞洲盃男籃賽排名賽，上半場荒腔走板，不過下半場有展現不放棄的精神，可惜最後還是無緣完成超級大逆轉，以74：79不敵南韓隊，明天將跟巴林爭本屆第7名。

台灣隊昨晚以72：83不敵擁有多位混血球員的日本隊，無緣4強及明年世界盃門票，台灣小將今天於5到8名排名賽面對宿敵南韓隊。

或許因為昨天打最後1場的關係，台灣小將今天上半場表現荒腔走板，團隊出手37次僅中11球，且南韓投籃命中率超過5成，台灣隊上半場以27：51大幅落後。

台灣隊易籃後重整旗鼓，單節打出26：8攻勢，將差距縮小至個位數，只是第四節又一度被南韓領先到雙位數，台灣小將還是一直努力最後41秒追到只差3分，無奈再來南韓兩罰俱中，台灣最後也以失誤收場，無緣勝利。隊長王以勒攻下20分、10籃板，張承曄12分、10籃板，陳冠緁斬獲15分。

伊朗今天以95：62大勝巴林，明天跟南韓爭第5名，台灣將跟巴林交手，贏球將拿下第7。

台灣隊長王以勒（後）攻下20分、10籃板（取自FIBA官網）台灣隊長王以勒（後）攻下20分、10籃板（取自FIBA官網）

張承曄（取自FIBA官網）張承曄（取自FIBA官網）

