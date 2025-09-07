山本、大谷拚助道奇止敗、林智勝引退賽最終戰 今日賽事預告與轉播

林智勝。（記者林正堃攝）

2025年U18世界盃棒球錦標賽迎來第3日賽程，目前戰績1勝1敗的台灣隊，將在今天下午5點半迎戰巴拿馬，推出下勾投手「綠島潛水艇」陳世展先發，巴拿馬先發投手則是左投岡薩雷茲（Joel Gonzalez）。U18台灣隊總教練廖宏淵在台集訓期間已表明，預賽對巴拿馬、澳洲一定要贏；明天對巴拿馬非贏不可。

大聯盟部分，道奇目前苦吞4連敗，「日本最強投」山本由伸和大谷翔平能否聯手助隊止敗，喜愛大聯盟的球迷朋友不要錯過喔。

中華職棒在週末依舊3地開打，味全龍持續在大巨蛋迎戰台鋼雄鷹，也是「大師兄」林智勝引退系列賽的最終戰，由伍鐸大戰黃子豪，中信兄弟在洲際主場迎戰統一獅，魏碩成對決張宥謙，富邦悍將在自家新莊球場苦吞9連敗，黃保羅將對上樂天新洋投凱樂，中職球迷朋友務必鎖定林智勝引退儀式喔！

U18世界盃棒球錦標賽

09:20 中國@澳洲 緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台、東森洋片台

13:20 美國@德國 緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台、東森洋片台

17:30 巴拿馬@台灣 緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台

MLB

06:35 大都會@紅人 愛爾達體育2台

07:00 道奇@金鶯 緯來育樂、愛爾達體育1台、華視

中華職棒

15:05 台鋼@味全 緯來育樂、愛爾達體育1台

16:58 統一@兄弟 緯來綜合

16:50 樂天@富邦 MOMOTV、愛爾達體育2台

日本職棒

12:00 火腿@歐力士 DAZN2

17:00 羅德@西武 DAZN1

F1世界一級方程式賽車

20:30 義大利站正賽 緯來體育、愛爾達體育1台

