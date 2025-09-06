晴時多雲

體育 網球

美網》球王辛納再闖冠軍戰傷勢無礙：沒什麼好擔心的！

2025/09/06 16:18

辛納。（路透）辛納。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）歷經4盤激戰力退加拿大好手阿里辛（Felix Auger-Aliassime），連續第2年晉級美國網球公開賽男單冠軍戰，頭號種子衛冕者賽後解釋，次盤醫療暫停傷勢無礙：「沒什麼好擔心的！」

「第2盤4：3時，我發球感覺有點抽搐。不過治療之後，感覺好多了。」辛納雖然丟掉本屆參賽迄今的第2盤，隨即在亞瑟艾許中央球場回穩滅火，倒趕2盤結束比賽，延續自去年澳洲公開賽迄今的硬地大滿貫27連勝。他也透露當時是自己想到場外接受治療，比較方便也不尷尬，「後來我感覺什麼都消失了，發球節奏也恢復正常，所以一切都很好，沒什麼好擔心的。」

24歲的辛納自去年美網起，已連續五度躋身大滿貫決賽，「這數據驚人，我轉入職業時從沒想過能做到，現在終於站在這裡，持續維持穩定性，並在大賽最後階段保持競爭力，真的太棒了。」這位衛冕者再度面臨嚴峻考驗，即連續第三項大滿貫決戰西班牙宿敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），新世代雙雄同被譽為「三巨頭接班人」，辛納職業生涯對戰以5勝9負落居下風。

先前法國公開賽決戰，辛納錯失3個冠軍點，慘遭艾卡拉茲神奇大逆轉，隨後年輕球王就在溫布頓錦標賽甜蜜復仇，如今兩人又在紐約法拉盛公園狹路相逢，龍爭虎鬥備受矚目，「我喜歡這些挑戰，把自己放在這樣的位置。他總能把我逼到極限，這很棒，因為這是身為球員所能獲得的最佳回饋。」

志在大滿貫第5冠的辛納透露，由於最近與艾卡拉茲交手多次，情況開始出現變化，「每當我們踏上球場，都會嘗試運用不同戰術和打法來應戰，對於這項運動來說，擁有如此宿敵是件好事，希望我們能夠再次拚出精彩比賽。」

