體育 競技運動 桌球

桌球》林昀儒領航宇宙戰隊 合庫連兩年擊退一銀衛冕總統盃冠軍

2025/09/06 16:23

國手如雲的合庫隊在總統盃男子組決賽擊敗一銀隊完成衛冕。（取自合庫桌球隊臉書）國手如雲的合庫隊在總統盃男子組決賽擊敗一銀隊完成衛冕。（取自合庫桌球隊臉書）

林子翔／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕由「沉默刺客」林昀儒領軍的合庫隊，今天在114年全國總統盃社會組桌球錦標賽男子組決賽，以4:1擊退一銀隊，衛冕成功；女子組決賽，台灣一姐鄭怡靜意外連輸2點，尋求衛冕的合庫隊在決勝第7點靠著19歲小將陳琦媗扳倒奧運國手陳思羽，最終4:3險勝國泰隊，連續兩年封后。

去年決賽在第一點敗給黎彥君的馮翊新，今年再度先發上陣，以直落三解決黎昕陽，為合庫隊先馳得點；第二點對抗，重演去年同樣的戲碼，結果16歲的郭冠宏再度以2:3敗給世界排名132的林彥君，一銀隊扳回一城。

關鍵第三點雙打，今年攜手摘下世錦賽銀牌的林昀儒/高承睿，3:1逆轉廖振珽/張佑安；同時開打的第五點雙打，合庫世青金牌組合郭冠宏/徐絃家也以3:0打敗洪敬愷/林彥均，幫助合庫取得3:1聽牌。

第四點和第六點單打同時進行，由於世界排名29的高承睿先以3:0擊敗剛贏得全國錦標賽男單冠軍的17歲小將洪敬愷，提前幫助合庫完成衛冕。林昀儒和昔日雙打搭檔廖振珽打到第3局以15:13、11:3、1:3領先時，比賽也提前喊卡。

女子組決賽，世界排名15的鄭怡靜第一點爆冷以0:3敗給世界排名68的李昱諄，合庫新生代扛起壓力，世大運女單銀牌黃愉偼3:1力退黃禹喬、陳琦媗/陳忞昕3:2扳倒黃禹喬/黃歆，世界排名61的葉伊恬也以直落三收拾16歲小將吳映萱，合庫取得3:1領先。

不料，鄭怡靜/黃愉偼隨後以1:3不敵簡彤娟/李昱諄，蔡昀恩也以1:3敗給世大運女雙銅牌搭檔簡彤娟，國泰隊追成3:3。決勝第7點，新科成人國手陳琦媗以3:1力克經驗老到的陳思羽，幫助合庫驚險完成衛冕。

合庫隊驚險擊退國泰隊，連兩年奪下總統盃女子組冠軍。（取自合庫桌球隊臉書）合庫隊驚險擊退國泰隊，連兩年奪下總統盃女子組冠軍。（取自合庫桌球隊臉書）

