晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

運科》台北運動科學論壇今日登場 破百人參加吸收新知

2025/09/06 16:28

2025年台北運動科學論壇今天在台北體育館3樓視聽室登場，吸引逾百位國內外體壇專家、學者、教練、選手、防護員等，針對「競技運動訓練」、「運動恢復」、「幕後支援團隊」等議題進行跨領域深度交流，透過汲取當前國際運動科技最新趨勢及實務應用經驗。（台北市體育局提供）2025年台北運動科學論壇今天在台北體育館3樓視聽室登場，吸引逾百位國內外體壇專家、學者、教練、選手、防護員等，針對「競技運動訓練」、「運動恢復」、「幕後支援團隊」等議題進行跨領域深度交流，透過汲取當前國際運動科技最新趨勢及實務應用經驗。（台北市體育局提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕2025年台北運動科學論壇今天在台北體育館3樓視聽室登場，吸引逾百位國內外體壇專家、學者、教練、選手、防護員等，針對「競技運動訓練」、「運動恢復」、「幕後支援團隊」等議題進行跨領域深度交流，透過汲取當前國際運動科技最新趨勢及實務應用經驗。

已經舉辦第8屆的台北運動科學論壇，今年邀請國內外運科各領域專家學者，以專題演講與座談方式進行，課程主題從競技運動訓練、運動醫學、運動營養、運動心理、應用力學等，透過講師演講、座談問答形式進行相關討論，期待透過運動科學論壇讓各界人士更認識運科。

本屆由台北市立大學副校長曾國維帶領傅思凱、魏振展、賴長琦等教授及教練陳俊儒，帶來最新國內外運科知識，還有教練王晟桓、張雅筑、李健愷、高培鈞分享實務的寶貴經驗，另外也有產業界的人士提供運動產業趨勢想像，今日論壇包括巴黎奧運拳擊金牌教練曾自強等相關人士皆到場吸收新知。

台北市體育局長游竹萍表示，運科輔助是國際體壇主流趨勢，體育局有專業運科團隊作為城市隊及台北市代表隊的後勤支援，例如提供心率監控、超低溫冷凍等技術給予台北鯨華女子排球隊，在國內六大綜合性運動賽會，也有運科及防護團隊輔助代表隊，體育局將持續攜手運科中心與防護團隊，提供選手及教練最完善的訓練輔助及後勤支援。

2025年台北運動科學論壇今天在台北體育館3樓視聽室登場，吸引逾百位國內外體壇專家、學者、教練、選手、防護員等，針對「競技運動訓練」、「運動恢復」、「幕後支援團隊」等議題進行跨領域深度交流，透過汲取當前國際運動科技最新趨勢及實務應用經驗。（台北市體育局提供）2025年台北運動科學論壇今天在台北體育館3樓視聽室登場，吸引逾百位國內外體壇專家、學者、教練、選手、防護員等，針對「競技運動訓練」、「運動恢復」、「幕後支援團隊」等議題進行跨領域深度交流，透過汲取當前國際運動科技最新趨勢及實務應用經驗。（台北市體育局提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中