中職》蕭敬騰演唱《夢一場》 讓林智勝落淚

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍為替林智勝舉行引退系列賽，昨天賽後邀請蕭敬騰演唱，自彈自唱《夢一場》一曲讓林智勝當場落淚，林智勝表示，當年曾以旅外為目標，因為結果是一場空，聽到這首歌更有感觸。

林智勝（左）與蕭敬騰。（味全龍提供）

林智勝指出，球員生涯前期曾以旅外為目標，每年球季都把「獲得球團青睞」視為目標，每次盡全力等來的卻是失落，有次剛好在開車，聽到《夢一場》就哭了，他曾把這段心情分享給蕭敬騰團隊，沒想到蕭敬騰會在舞台上演唱這首。

至於蕭敬騰在舞台上跳到林智勝身上，重現當年房妍開球熊抱林智勝的畫面，林智勝透露，蕭敬騰在彩排時就表示會跳到他身上，原本他不以為意，但表演出來後，大家開始拿照片比對，「我不知道他是不是有這個意思，拿出來就拿出來吧，還要逃避嗎？沒辦法啊。」

林智勝昨天身穿白西裝出場，先重現「Sorry Sorry」經典舞蹈，再與蕭敬騰合唱《阿飛的小蝴蝶》，中間穿插生涯回顧影片，他表示，影片其實看過很多遍，因為是在球場大家一起看，情緒上來很難控制，「看到台下家人也在哭，我不敢看，怕哭得更一把鼻涕一把眼淚。」

林智勝（左）與蕭敬騰。（味全龍提供）

