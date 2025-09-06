TPBL》雲豹4洋將3位有台灣職籃經歷 顏行書：穩定中求變化

克羅馬。（雲豹提供）

〔記者盧養宣／桃園報導〕TPBL台啤永豐雲豹新賽季迎來資歷豐富的德國籍總教練羅德爾，4名洋將則有3名擁有台灣職籃經歷，營運長顏行書表示，本季外援希望能「穩定中求變化」。

TPBL第二季下月點燃戰火，雲豹4位洋將陸續到齊，其中有3位都有台灣職籃經歷，包括效力雲豹邁入第三個球季的克羅馬、上季在台新戰神的前鋒米勒、前國王與夢想家洋將麥卡洛，以及擁有NBA資歷的新同學、來自西非馬利共和國的迪亞洛。

德籍總教練羅德爾上月底抵台，顏行書表示，羅德爾是相當重視細節的教練，也非常強調防守，新賽季希望能打造快節奏體系，目前已有初步隊型。

對於新賽季4名外援3位擁有台灣職籃經歷，顏行書不諱言，洋將在台灣打過球能夠減少適應時間，但他也提到，米勒、麥卡洛都是首度效力雲豹，希望能帶來新的刺激，「這一季我們除了補進曹薰襄、新秀徐宏瑋，本土陣容幾乎沒有改變，，所以希望透過新的總教練與洋將帶來新的刺激。」

克羅馬、米勒以及迪亞洛目前都已抵台，皆有望在今天雲豹與B聯盟第二級勁旅熊本Volters的交流賽亮相，麥卡洛則預計明天清晨抵達台灣與球隊會合。

