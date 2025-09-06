晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》朱育賢昨役6局上破哏 自嘲「還好是在第1場」

2025/09/06 18:05

味全龍林智勝（左）、朱育賢（右）。（資料照，記者陳志曲攝）味全龍林智勝（左）、朱育賢（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍本週在台北大巨蛋為林智勝舉行引退列賽，昨天6局上按照計畫正要換下先發守一壘的林智勝，卻因為朱育賢已經在一壘待命提前破哏，賽後被總教練葉君璋打趣點名「表現沒有很好」，朱育賢苦笑說：「還好是在第1場。」

朱育賢指出，6局上本來先去左外野，看到陳子豪從右外野移防過來已就定位，因為知道林智勝可能要被換下場，所以就走回一壘，沒想到破了球隊安排的哏，「後來有聽說，連主審都準備好了，還好是發生在第1場，如果是最後一場，我可能會內疚一輩子，後來我有跟賢拜說歹勢。」

朱育賢表示，加入職棒的第1年正好碰到林智勝行使FA轉隊中信兄弟，效力Lamigo桃猿時期沒機會與林智勝在一軍同場出賽，直到他也透過FA轉來味全才首次當隊友，算是彌補先前的遺憾，「之前聽說他好像很兇，來到味全卻發現，他總能跟隊友打成一片，讓我們學到很多東西。」

朱育賢認為，林智勝不但創造許多讓後輩追逐的紀錄，還身體力行開闢出新的道路，成為行使自由球員權利轉隊的第一人，因為有學長們的努力，才讓台灣棒球環境愈來愈好，相信這兩場會有小彩蛋與小驚喜，值得大家給他最熱烈的掌聲。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中