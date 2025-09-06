中職》朱育賢昨役6局上破哏 自嘲「還好是在第1場」

味全龍林智勝（左）、朱育賢（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍本週在台北大巨蛋為林智勝舉行引退列賽，昨天6局上按照計畫正要換下先發守一壘的林智勝，卻因為朱育賢已經在一壘待命提前破哏，賽後被總教練葉君璋打趣點名「表現沒有很好」，朱育賢苦笑說：「還好是在第1場。」

朱育賢指出，6局上本來先去左外野，看到陳子豪從右外野移防過來已就定位，因為知道林智勝可能要被換下場，所以就走回一壘，沒想到破了球隊安排的哏，「後來有聽說，連主審都準備好了，還好是發生在第1場，如果是最後一場，我可能會內疚一輩子，後來我有跟賢拜說歹勢。」

朱育賢表示，加入職棒的第1年正好碰到林智勝行使FA轉隊中信兄弟，效力Lamigo桃猿時期沒機會與林智勝在一軍同場出賽，直到他也透過FA轉來味全才首次當隊友，算是彌補先前的遺憾，「之前聽說他好像很兇，來到味全卻發現，他總能跟隊友打成一片，讓我們學到很多東西。」

朱育賢認為，林智勝不但創造許多讓後輩追逐的紀錄，還身體力行開闢出新的道路，成為行使自由球員權利轉隊的第一人，因為有學長們的努力，才讓台灣棒球環境愈來愈好，相信這兩場會有小彩蛋與小驚喜，值得大家給他最熱烈的掌聲。

