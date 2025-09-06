台日交流賽》熊本隊先與台啤友誼賽 劉孟竹對制服組規模印象深刻

TPBL台啤永豐雲豹今在桃園楊梅體育園區體育館與日本B聯盟第二級勁旅熊本Volters進行「台日友好城市交流賽」。（雲豹提供）

〔記者盧養宣／桃園報導〕TPBL台啤永豐雲豹今在桃園楊梅體育園區體育館與日本B聯盟第二級勁旅熊本Volters進行「台日友好城市交流賽」，熊本隊前天曾先與SBL台啤隊進行友誼賽，台啤主帥劉孟竹對日本職業隊制服組的規模印象深刻。

熊本Volters為日本B聯盟第二級勁旅，上季戰績27勝33敗，排在B2西區第4名，連續四季打進季後賽，隊長為186公分的搖擺人磯野寛晃，陣容還有混血後衛、曾被譽為「日本最強國中生」的田中力以及188公分得分後衛山本翔太等好手。

雲豹與熊本隊的交流邁入第三年，此次是首度在台灣舉辦交流賽，熊本隊在今天與雲豹隊交手前，先在前天與台啤隊進行閉門的友誼賽，交流過程展現的高度專業，讓劉孟竹留下深刻印象。

劉孟竹今擔任雲豹交流賽轉播單位球評，他指出，熊本隊雖是B2球隊，但專業度與規模都不亞於B1球隊，就連閉門的友誼賽中場都會拿出平板開會討論戰術，協助球員熱身的後勤團隊人數眾多，都是目前台灣職籃球隊無法企及的。

