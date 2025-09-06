晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

台日交流賽》熊本隊先與台啤友誼賽 劉孟竹對制服組規模印象深刻

2025/09/06 18:10

TPBL台啤永豐雲豹今在桃園楊梅體育園區體育館與日本B聯盟第二級勁旅熊本Volters進行「台日友好城市交流賽」。（雲豹提供）TPBL台啤永豐雲豹今在桃園楊梅體育園區體育館與日本B聯盟第二級勁旅熊本Volters進行「台日友好城市交流賽」。（雲豹提供）

〔記者盧養宣／桃園報導〕TPBL台啤永豐雲豹今在桃園楊梅體育園區體育館與日本B聯盟第二級勁旅熊本Volters進行「台日友好城市交流賽」，熊本隊前天曾先與SBL台啤隊進行友誼賽，台啤主帥劉孟竹對日本職業隊制服組的規模印象深刻。

熊本Volters為日本B聯盟第二級勁旅，上季戰績27勝33敗，排在B2西區第4名，連續四季打進季後賽，隊長為186公分的搖擺人磯野寛晃，陣容還有混血後衛、曾被譽為「日本最強國中生」的田中力以及188公分得分後衛山本翔太等好手。

雲豹與熊本隊的交流邁入第三年，此次是首度在台灣舉辦交流賽，熊本隊在今天與雲豹隊交手前，先在前天與台啤隊進行閉門的友誼賽，交流過程展現的高度專業，讓劉孟竹留下深刻印象。

劉孟竹今擔任雲豹交流賽轉播單位球評，他指出，熊本隊雖是B2球隊，但專業度與規模都不亞於B1球隊，就連閉門的友誼賽中場都會拿出平板開會討論戰術，協助球員熱身的後勤團隊人數眾多，都是目前台灣職籃球隊無法企及的。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中