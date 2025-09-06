MLB》女球迷硬搶全壘打球引發爭議 開轟的貝德贈送球棒給小球迷

費城人外野手貝德親自贈送簽名球迷給小球迷。（取自費城人Ｘ）

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天在客場以9比3擊敗馬林魚，當家外野手貝德（Harrison Bader）敲出全壘打，卻出現球迷爭搶全壘打球的爭議。費城人隊賽後展現貼心舉動，貝德當下親自贈送球棒給小球迷。

貝德在第4局擊出左外野陽春砲，左外野觀眾席的球迷要搶全壘打球，一名身穿費城球衣的男性球迷撿到全壘打球後，他開心地拿給兒子，未料一名女球迷衝過來暴怒爭論要搶全壘打球，「你是從我那拿走的，那原本是在我手裡。」

該名父親不願起爭執，直接把球讓出。這名女球迷從搶到球後，隨即被一旁的球迷們噓聲伺候。

而這天剛好是這位小球迷的生日，馬林魚球團人員在比賽後段親自送一個禮物包給小男孩。比賽結束後，貝德拿著親筆簽名的球迷給這位小男孩，雙方也在休息室會面。

上月底的美國網球公開賽也發生類似場景，波蘭好手馬赫扎克（Kamil Majchrzak）賽後將帽子送給小男孩留念，未料卻被一旁的大人搶走，同樣引發爭議。

A Phillies fan retrieves a home run ball for his son and this woman is furious she did not get the ball pic.twitter.com/kDMMJrw2R5 — Jomboy Media （@JomboyMedia） September 6, 2025

Going home with a signed bat from Bader pic.twitter.com/pCaXHSjLgL — Philadelphia Phillies （@Phillies） September 6, 2025

