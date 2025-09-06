MLB》卡洛爾首度達成單季30轟壯舉 響尾蛇主帥盛讚「全壘打機器」

響尾蛇台美混血球星卡洛爾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇今天以10：5大勝紅襪，近期收下4連勝。台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）敲出本季第30轟，生涯首度達成這項壯舉，持續刷新生涯單季全壘打新高。

卡洛爾在8局下敲出右外野3分砲，本季第30轟出爐，響尾蛇單局灌進4分鎖定勝局。這一轟擊球初速高達105.8英哩，飛行距離為375英呎，這是他生涯首度達成單季30轟，也是響尾蛇自2019年馬提（Ketel Marte）之後，再度有外野手完成這項壯舉。

卡洛爾此役單場5打數敲出2支安打，貢獻3分打點，另外有1次盜壘成功，吞下2次三振，打擊率為0.259，目前累積30轟、74打點和24次盜壘成功，OPS為0.893。

對於卡洛爾單季全壘打來到30轟，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）受訪盛讚：「他就是一台全壘打機器。我早就覺得這一天會到來。」

Corbin Carroll snatches the momentum right back for the @Dbacks with his 30th home run of the season. pic.twitter.com/nzuc6ZhJl5 — MLB （@MLB） September 6, 2025

