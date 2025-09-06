晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》史上最少姓氏打線奏效 獅出奇招擊敗兄弟

2025/09/06 19:50

統一獅以7：1擊敗中信兄弟。（記者廖耀東攝）統一獅以7：1擊敗中信兄弟。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕統一獅今天擺出史上姓氏最少的「陳林林」打線奇襲，讓黃博多4.1局狂失7分遭KO，加上先發投手奧德銳先發7局無失分好投，率隊以7：1擊敗中信兄弟。

陳傑憲和陳鏞基都重返先發打線，獅隊整條打線九人只有姓「陳」、「林」的選手，寫下史上最少姓氏的打線，且排列組合是整齊劃一的「陳林林陳林林陳林林」，林佳緯首局就夯出本季第5轟，全隊單局猛敲5安灌3分，開局先馳得點。

中信開局就被攻大局，守備又不幫忙，3局上黃博多保送2名打者，林岱安在2出局擊出左外野飛球，左外野手林書逸判斷失誤讓球落到後方，獅隊再進帳巨大的2分。

統一獅林佳緯敲陽春全壘打。（記者廖耀東攝）統一獅林佳緯敲陽春全壘打。（記者廖耀東攝）

5局上獅隊攻勢再起，陳鏞基四壞後再靠二壘手岳東華失誤攻佔一、三壘，陳聖平和林岱安雙安再進帳2分，取得7：0的巨大領先。黃博多僅投4.1局被敲9支安打，狂掉7分，吞下本季第6敗。

獅隊先發洋投奧德銳前2局都僅投4局，今對中信的關鍵一戰繳出代表作，只有在1、2、5局各被敲1安，合計7局有4個半局繳出三上三下，沒有四壞外帶2次三振，無失分，勇奪生涯首勝。

值得一提的是，獅隊今年唯一能對中信繳出至少7局、被敲2安以內無失分的投手是跳槽韓職的梅賽斯，奧德銳頂上他的缺對中信貢獻巨大1勝，將年度戰績勝差縮小至2.5場，同時也助隊拿到洲際第2勝，確定不會追平富邦勝率1成25的洲際單季最低紀錄。

中信今起2天舉辦巨人聯名主題日，披上巨人配色的黑橘戰袍，由於跟統一獅客隊球衣配色相似，獅隊昨起就先穿上主隊球衣的白色戰袍。

統一獅林佳緯敲陽春全壘打。（記者廖耀東攝）統一獅林佳緯敲陽春全壘打。（記者廖耀東攝）

統一獅陳聖平。（記者廖耀東攝）統一獅陳聖平。（記者廖耀東攝）

統一獅洋投奧德銳。（記者廖耀東攝）統一獅洋投奧德銳。（記者廖耀東攝）

兄弟黃博多。（記者廖耀東攝）兄弟黃博多。（記者廖耀東攝）

