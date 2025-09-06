U18世界盃》美國真的強！ 台灣隊慘遭無安打比賽吞首敗

劉任右。（棒協提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者羅志朋／綜合報導〕U18世界盃今晚上演台美大戰，美國先發左投波雷蒙（Carson Bolemon）神勇無比，先發5局狂飆11K，加上後援投手格林傑（Jared Grindlinger）投2局，兩人都未被敲安無失分，攜手賞給台灣隊一場無安打比賽，最終美國就以4：0完封勝台灣隊，B組預賽美國2戰全勝，台灣隊1勝1敗。

此役前2局雙方都難越雷池一步，3局下美國進攻，靠3支安打、野手選擇和暴投進帳2分，台灣隊先發左投劉任右用52球投3局後退場，被敲3安另有3K和1次保送，失2分都是責失承擔敗投，飆出生涯最快球速150公里，4局下由王奕翔接手投球，中繼1局無失分，最快球速149公里。

請繼續往下閱讀...

5局下台灣隊換何樺登板投球，他投出保送後再被布里克（Will Brick）敲出二壘安打掉分，美國隊取得3：0領先。林珺希在6局下登板投，美國靠保送、暴投、內野滾地球和游擊手許書誠接球失誤再添1分。

波雷蒙可說是台灣隊的老冤家，他在2022年U15世界盃對台灣隊先發5局被敲1安飆4K無失分拿下勝投，今天他先發再度大顯神威，用74球投5局未被敲安，狂飆11K，另有2次四壞保送無失分拿下勝投，最快球速154公里，直球均速約150公里左右。

波雷蒙退場後，由格林傑（Jared Grindlinger）接手投球，他投2局也沒被敲安未失分，兩人聯手讓台灣隊苦嘗無安打比賽。

王奕翔。（棒協提供）

江庭毅。（棒協提供）

台灣隊。（棒協提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法