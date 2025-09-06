晴時多雲

U18世界盃》日本隊突破157公里火球男朴俊鉉 逆轉南韓收2連勝

2025/09/06 20:45

日本隊逆轉南韓。（取自WBSC社群媒體Ｘ）日本隊逆轉南韓。（取自WBSC社群媒體Ｘ）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年U18世界盃棒球賽在沖繩舉行，日本隊打線突破最快能丟157公里的南韓火球男朴俊鉉，加上日本隊第二任投手石垣元氣3局無失分好投，幫助日本隊以4比2逆轉南韓，收下小組賽2連勝。

日本隊打線首局靠阿部葉太關鍵內野安打攻下1分，但日本隊先發投手末吉良丞第2局不穩，南韓隊靠安打、保送和犧牲觸擊攻占二、三壘，末吉良丞這時發生暴投掉1分，接著又被敲適時安打，再失掉1分。

2局下日本隊反攻，先靠2支安打攻占二、三壘後，再用滾地球護送1分追平，接著日本隊開路先鋒岡部飛雄馬敲帶有1分打點適時安打，日本隊以3比2超前比數。第3局日本隊高畑知季敲關鍵安添加1分保險分。

最快能飆出158公里的日本隊火球男石垣元氣，他從第5局登板後援，交出3局無失分表現守住勝利。南韓隊後面5局只再出現2支安打，讓日本隊收下2連勝。

末吉良丞身為沖繩尚學王牌左投、也是球隊在今年夏季甲子園奪冠功臣，今主投4局被敲4安，失2分，賞3次三振，保送、觸身球各1次；來自高崎健康福祉大高崎高校的石垣元氣，今後援3局賞4次三振，被敲1安無失分，另有1次保送和1次觸身球。

朴俊鉉主投1.2局被敲5安，失掉3分2分自責，送1次三振。南韓隊全場有5安，出現1次守備失誤；日本隊全場則有7安。

日本隊在本屆U18世界盃分在A組，與南韓、古巴、義大利、德國、波多黎各、南非同組。日本隊明碰上同為2勝的古巴隊。

