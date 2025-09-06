晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》三振榜領先者威能帝追加10Ｋ！富邦「新莊城堡」9連敗平史上次慘

2025/09/06 20:15

樂天桃猿先發投手威能帝。（記者陳志曲攝）樂天桃猿先發投手威能帝。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕樂天桃猿今作客新莊，推出賽前暫居三振榜首的威能帝先發，威能帝6局送出10次三振、無失分，打線則單場17支安打助陣、5局上單局狂攻6分，終場樂天就以8:0擊敗富邦悍將。

富邦近期包括借用主場給統一獅在內，在熟悉的新莊球場卻反而吞下9連敗，追平1999年三商虎第2慘的紀錄。

面對富邦悍將先發投手陳仕朋，樂天桃猿2局首位打者林泓育敲安，余德龍和張閔勛連2打席安打，李勛傑滾地球再造成富邦游擊手林澤彬發生失誤，樂天單局拿2分。

5局上，樂天攻下一波大局，從成晉、林立連續安打起，開啟一波攻勢，張閔勛敲安打退陳仕朋後，接手的廖任磊持續遭李勛傑和林子偉安打狙擊，該半局樂天單局7支安打、攻下6分，就此拉開比數。

樂天先發投手威能帝，賽前以131次三振暫居三振王，今他6局再送10次三振，僅被擊出4支安打、無失分，再把本季三振數持續往上累積，也是他本季第4度單場雙位數奪三振，靠著自身優質先發好投，加上隊友火力支援，拿下本季第11勝。

富邦悍將先發投手陳仕朋。（記者陳志曲攝）富邦悍將先發投手陳仕朋。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿林泓育。（記者陳志曲攝）樂天桃猿林泓育。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿張閔勛。（記者陳志曲攝）樂天桃猿張閔勛。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿成晉。（記者陳志曲攝）樂天桃猿成晉。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿林立。（記者陳志曲攝）樂天桃猿林立。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿李勛傑。（記者陳志曲攝）樂天桃猿李勛傑。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿林子偉。（記者陳志曲攝）樂天桃猿林子偉。（記者陳志曲攝）

富邦悍將張育成。（記者陳志曲攝）富邦悍將張育成。（記者陳志曲攝）

