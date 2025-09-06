晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》「陳林林」顯靈重挫兄弟 餅總笑了：很好的組合

2025/09/06 20:57

統一獅林佳緯敲陽春全壘打。（記者廖耀東攝）統一獅林佳緯敲陽春全壘打。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕面對讀賣巨人戰袍上身的中信兄弟，統一獅今以史上姓氏最少打線「陳林林」應戰，首局連同林佳緯陽春砲的5安猛攻3分大局，加上3局上中信兄弟左外野手林書逸掉2分的致命失誤，終場獅隊以7：1奪下系列賽首勝。

今天獅隊整條打線九人只有「陳」、「林」姓選手，且排列組合是整齊劃一的「陳林林陳林林陳林林」，林佳緯首局就夯出本季第5轟，全隊單局猛敲5安灌3分，開局就突破中信兄弟先發黃博多。

「很好的組合！」獅隊總教練林岳平笑說，這不是刻意排的打線，「你講我才知道欸。」隨後說道，黃博多此役的變化球幾乎都壞球，打者在投手用直球搶好球時都能有效擊出安打。

獅象連續2年在9月5-7日迎接洲際3連戰系列賽，去年獅隊全年度戰績以0.5場勝差緊追中信的情勢進入系列賽，最終遭3戰橫掃，今年兩軍系列賽前相差2.5場，獅隊首戰1分差輸球，今靠奧德銳好投助隊戰成1勝1敗。

獅隊總教練林岳平直言，今年的狀況跟去年有點不同，先發投手不太足夠，必須要靠團隊和守備來降低失分，讓比賽呈現拉鋸戰。

統一獅陳聖平。（記者廖耀東攝）統一獅陳聖平。（記者廖耀東攝）

中信兄弟洋投黃博多。（記者廖耀東攝）中信兄弟洋投黃博多。（記者廖耀東攝）

