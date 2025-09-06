日職》阪神虎封王魔術數字「M1」 明挑戰史上最速封王紀錄

阪神球星森下翔太。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中央聯盟龍頭阪神虎今天以4比1擊敗廣島鯉魚，讓虎軍的封王魔術數字降至「M1」，最快明天就可以在例行賽封王。阪神虎有望自2023年後再度奪央聯優勝，更有機會挑戰9月7日的最速封王紀錄。

廣島洋砲蒙特羅（Elehuris Montero）首局敲右外野三壘安打，攻下全隊唯一的1分。阪神強打佐藤輝明在第4局敲關鍵安追平，第6局阪神球星森下翔太敲帶有1分打點的超前安，加上廣島三壘手佐佐木泰發生守備失誤，讓阪神單局拿2分超前。第7局阪神球星中野拓夢敲適時安添加1分保險分。

第9局阪神換28歲後援投手石井大智登板，雖然一開始被敲2安，石井大智連續解決3人守住勝利。石井大智連續47場0失分，持續刷新日職紀錄，本季出賽50場，拿到1勝、防禦率僅0.18，有34次中繼成功、9次救援成功。

阪神獲勝讓封王魔術數字來到「M1」，最快明天就能封王。虎軍有望刷新1990年讀賣巨人在9月8日封王的最速紀錄。阪神目前戰績77勝45敗3和、勝率6成31，央聯其他五隊的勝率都不到5成。

日媒《Sponichi Annex》報導，阪神虎明天贏球就能封王，若是戰成平手，要看暫居央聯第二的巨人與中日龍比賽的結果才能確定；若阪神虎明天輸球，則巨人軍要吞敗，而且居央聯第三的橫濱DeNA與養樂多燕子之戰，橫濱隊要平手或輸球，阪神才能確定封王。

廣島全場敲12支安打，卻只有拿到1分。去年以央聯第四作收的廣島，本季戰績54勝65敗5和、勝率僅4成54排中央聯盟第五。

