中職》幫助台鋼雄鷹中止5連敗 杜家明很高興在林智勝的大日子有好表現

杜家明。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕台鋼雄鷹今天靠杜家明於4局上滿壘時擊出關鍵二壘安打掃回重要2分，以3：1擊敗味全龍中止5連敗，他表示，很高興能在林智勝引退系列賽有好表現，連續兩天比數都是3：1與林智勝的31號背號相同，應該是上帝注定的巧合。

台鋼自開賽起7上7下，4局上終於突破鋼龍的球路，開局連續3支安打攻佔滿壘，杜家明於2出局後擊二壘安打，幫助台鋼以2：0先馳得點，杜家明表示，當時只想把球打進場內形成有效球，能先得分會讓士氣很不一樣。

台鋼球員賽後自主開會超過10分鐘，杜家明指出，這個月對球隊很關鍵，因為有季後賽的機會，大家都很想衝進季後賽，最近5連敗壓力比較大，洋將與學長從昨天開始，賽後帶領選手開會，分享經驗並鼓勵大家，以挑戰者的身分走一場算一場。

杜家明曾於2016-21年在中信兄弟與林智勝當過隊友，2020年因為林智勝受傷下二軍，棄投從打的他首次以野手升上一軍，他說：「很長一段時間與智勝學長都在兄弟二軍，他給我們很多正能量，很高興在他的大日子有好表現，職業生涯20幾年很不容易，想跟他說辛苦了。」

