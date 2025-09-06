U18世界盃》明對巴拿馬非贏不可！ 「綠島潛水艇」陳世展先發

陳世展。（資料照，記者林正堃攝）

張浩群／核稿編輯

〔記者羅志朋／綜合報導〕U18世界盃棒球賽今天台灣隊以0：4慘遭美國完封，還被對手賞了一場無安打比賽，目前在B組預賽戰績1勝1敗，明天下午5點半台灣隊強碰巴拿馬，推出下勾投手「綠島潛水艇」陳世展先發，巴拿馬先發投手則是左投岡薩雷茲（Joel Gonzalez）。

陳世展是綠島人，國小看「大師兄」林智勝在2015年12強賽砲轟古巴，國中看綠島學長林吳晉瑋加入中信兄弟，內心十分嚮往職棒，「原本想跟大師兄一樣當全壘打王，後來卻當投手，沒辦法，這就是緣分。」

請繼續往下閱讀...

陳世展在台東豐田少棒時期，因身材和力量受限，校長方穎豐建議他改練下勾，後來「勾」出一片天，去年他是U18亞青冠軍國手，今年從台東體中畢業投入選秀獲樂天桃猿第3輪指名，簽約金320萬。

U18台灣隊總教練廖宏淵在台集訓期間已表明，預賽對巴拿馬、澳洲一定要贏；明天對巴拿馬非贏不可，教練團決定推出下勾投手陳世展迎敵。

這屆U18世界盃總計12隊參賽，台灣隊預賽分在B組，昨起連打5天，依序對戰中國、美國、巴拿馬、澳洲、德國，A組則有地主日本和南韓、古巴、波多黎各、義大利、南非，分組6取3晉級超級循環賽。

台灣隊昨首戰以7：0完封勝中國，今天以0：4遭美國完封，巴拿馬昨以0：9被美國完封，今天又以1：4不敵澳洲，目前兩戰全敗。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法