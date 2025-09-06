晴時多雲

中職》張惠妹帶領滿場4萬人 清唱林智勝應援曲

2025/09/06 21:46

〔記者徐正揚／台北報導〕林智勝引退系列賽今天進行第2場，張惠妹於賽後演唱〈三天三夜〉等5首歌曲，還帶領全場球迷清唱林智勝的應援曲。味全球團在中午就宣布這場門票全數販售完畢，寫下中職本季在台北大巨蛋第4場4萬人滿場。

張惠妹以《Overture》、《好膽你就來》、《渴了》開場，演唱《三天三夜》前邀請味全龍球員登上舞台，吉力吉撈．鞏冠、林凱威在她演唱《跳進來》時共舞，連新洋投鎛銳都跟著旋律一起跳，她也數次高喊「大巨蛋的聲音在哪裡？」

林智勝在《鋼鐵男子》歌聲中身穿黑色西裝出場，踏上升降平台站上中央舞台，張惠妹隨即帶領全場清唱林智勝的應援曲，並帶動球迷高喊「林智勝！」，把現場氣氛帶到最高潮，然後把舞台留給林智勝，還笑說：「最美的位置讓你說話。」

林智勝表示，感謝張惠妹帶來豪華演出，明天將是他最後一次揮擊、跑壘與守備，不管是批評或鼓勵都會放在心裡，「謝謝所有球迷，生涯結束不是結束，而是另一個開始。」

