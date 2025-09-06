游泳》王冠閎最後一趟衝刺突圍 總統盃800自第3金到手

王冠閎。（泳協提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕114年全國總統盃游泳錦標賽在台北市大詩欣館進行，「台灣蝶王」王冠閎於18及以上歲級男子組800公尺自由式牛刀小試，最後50公尺展現強大爆發力，以8分19秒23摘下本屆賽會個人第3面金牌。

身為杭州亞運和今年萊茵魯爾世大運雙銀得主，王冠閎出賽吸引粉絲到場加油，而今日800自計時賽形同上屆全運會翻版，前3名的王冠閎、洪雋崴和謝奇霖都參戰，還有上屆全運會男子1500自金牌、甫從法國集訓返台的洪本翰，競爭格外激烈。王冠閎第4水道下水後暫列第2或第3，直到轉身後最後一趟50公尺，他全力衝刺突圍摘金，洪雋崴8分20秒整排第2、洪本翰8分21秒75第3、謝奇霖8分27秒11第4名。

請繼續往下閱讀...

800自並非王冠閎主項，卻是他要力保上屆全運會個人6金最具考驗的挑戰，像週六該項全場最佳成績就由15至17歲級男子組、國三生蘇柏陵挾8分13秒70締造，對此王冠閎坦言：「今年全運會強度會更高，要小心！」對於臨場表現他自認還可以，「 畢竟他們都是800、1500自長距離好手，我也很久沒游了。其實也沒什麼策略，就是順順的跟著領先群，最後再看有沒有力氣衝回來。」

王冠閎（右）、洪本翰（左）。（泳協提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法