中職》史上首次單季觀眾突破300萬人 洪一中感觸良多

〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒今天三地開打，單日共有65361人進場，本季完成300場賽事累計觀眾3058765人，寫下中職史上首次單季觀眾突破300萬人，職棒元年開打首戰就在場上的台鋼雄鷹總教練洪一中感觸良多地說：「職棒終於見到春天了。」

中職單季最多觀眾人數紀錄原是去年2766386人，也是史上首次單季突破200萬人次，今天再創歷史新頁，會長蔡其昌在社群發文：「今晚，是中華職棒36年來首度打破單季300萬人次進場紀錄的日子！這是所有棒球人與球迷朋友共同完成的成就，我們經歷過低谷、疫情的挑戰，希望大家一起珍惜這一切，跌跌撞撞一路走來，很不容易的一天！會長還是好想說，有你們真好，謝謝大家。」

洪總在1990年3月17日職棒元年首戰擔任兄弟象先發捕手打第3棒，今天以台鋼雄鷹總教練的身分現場見證中職首次單季觀眾突破300萬人，他感觸良多地說：「職棒剛開打時，一切都是未知數，想都想不到會有這麼一天，身為棒球界的一份子，一年有300萬人進場看球，是非常值得高興的事，職棒終於見到春天了，希望利用這麼好的機會，把球場再弄好一點。」

