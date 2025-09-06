WTT挑戰賽》連退3名中國女將 日本「天下第一削」橋本帆乃香闖進決賽

日本削球女將橋本帆乃香在4強賽擊退中國何卓佳，闖進女單決賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名12的日本「天下第一削」橋本帆乃香，在2025年WTT阿拉木圖挑戰賽再度扮演「中國殺手」，連續擊退縱歌曼、徐奕和何卓佳3名中國女將，殺進決賽，明天將和18歲中國小將覃予萱爭奪女單冠軍。

今年已奪下太原、拉哥斯兩座挑戰賽女單冠軍的橋本帆乃香，靠著一手出神入化的削球絕技，締造對戰中國女將11連勝的驚人紀錄，直到上個月在橫濱冠軍賽16強賽才以1:3敗給世界球后孫穎莎。

這一站來到阿拉木圖，名列第二種子的橋本帆乃香再度大殺四方，首輪先以3:1擊退18歲的縱歌曼，次輪再以直落三解決隊友赤江夏星，8強對決世界排名95的徐奕，也以3:1後來居上。

今晚在4強賽對決世界排名20的顆粒女將何卓佳，橋本帆乃香過去兩度交手都吞下敗仗，不過最近一次已是2022年的布達佩斯支線賽，睽違3年再度過招，橋本已成功進化，打完前3局以11:9、7:11、11:3領先，第4局開局也以6:2佔優勢，但何卓佳展現絕佳的耐性與韌性，一口氣連拿7分以9:6反超，眼看有機會將戰線拉長，但決勝時刻橋本及時回神，先追成9平，隨後反手彈擊、正手搶攻連續得手，11:9鎖定勝利，拿下對戰首勝。

世界排名43的覃予萱在16強戰以3:1扳倒世界排名19的錢天一，8強再讓2追3逆轉南韓新星金娜英，4強遭遇日本女將橫井咲櫻也以3:2險勝，首度闖進挑戰賽女單決賽。

