紅牛健身賽　Tumaz Strong健身房奪台灣冠軍晉總決賽

〔中央社〕全新綜合體能賽事Red Bull Gym Clash今天進行台灣決賽，最終由Tumaz Strong健身房贏得台灣冠軍，預計於10月2日至5日參加世界總決賽，爭奪代表最強健身房榮譽。

Red Bull Gym Clash是全球性健身競賽，這場史無前例的團隊健身大戰打破傳統個人競技模式，由兩男兩女組成隊伍，依序挑戰挺舉重量，且要在23分鐘內輪番完成跑步、啞鈴肩舉等重量項目，不僅挑戰選手體能，更考驗團隊默契、動作精準度和時間高壓下的溝通能力。

在今天舉行的台灣決賽中，吸引來自北中南的健身好手代表自家健身房參賽，最終由Tumaz Strong健身房以團隊挺舉總和410公斤，搭配27分33秒的完賽成績，從8支隊伍中脫穎而出奪冠，預計於10月2日至5日前往希臘雅典參與世界總決賽，力拚代表最強健身房榮譽。

代表健身工廠永華廠的女子選手卓家羽曾在2023年亞洲健力錦標賽締造亞洲蹲舉紀錄，甚至今年將披上台灣隊戰袍征戰世界健力錦標賽。

本身擔任藥劑師的卓家羽賽前接受媒體聯訪時表示，平常只能利用零碎時間訓練，也因此改善自己的「拖延症」，時間管理相當重要。（編輯：陳彥鈞）1140907

