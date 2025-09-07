晴時多雲

美網》球后莎巴蓮卡擊敗安尼西莫娃 11年來首位衛冕二連霸

2025/09/07 07:16

莎巴蓮卡。（路透）莎巴蓮卡。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）勢不可擋，6：3、7：6（7：3）擊敗失誤頻頻的安尼西莫娃（Amanda Anisimova），在2025年美國網球公開賽贏得職業生涯第4座大滿貫女單冠軍，並成為近11年來首位衛冕成功的女將。

歷經本季前三項大滿貫失利的洗禮，莎巴蓮卡把握年度四大賽最後機會，終於在紐約法拉盛公園連莊，完成自我救贖並獨享500萬美元（約1.54億台幣）獎金。白俄羅斯世界球后集滿大滿貫第100場女單勝利，只花3年就在同樣硬地的美網和澳洲公開賽各獲2座金盃，甚至超越2018年至2021年達標的日美混血昔日球后大坂直美。

現年27歲的莎巴蓮卡，年初澳網尋求三連霸失利、6月法國公開賽也功虧一簣，決戰分別輸給美國凱絲（Madison Keys）和高芙（Coco Gauff）；至於7月溫布頓錦標賽4強，則爆冷栽在另位美國悍將安尼西莫娃拍下，而她正是美網壓軸對手，如今莎巴蓮卡甜蜜復仇，榮膺自2014年美國天后小威廉絲（Serena Williams）以來首位連莊的女單冠軍。

