體育 網球

美網》球后莎巴蓮卡二連霸：這已值得所有艱難的教訓！

2025/09/07 08:26

莎巴蓮卡。（歐新社）莎巴蓮卡。（歐新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「搶7專家」莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）頂住決勝局壓力，直落二擊敗安尼西莫娃（Amanda Anisimova），成為美國網球公開賽近11年來首位女單衛冕的最後贏家，也讓她一吐今年前三項大滿貫失利的悶氣。

「太瘋狂了，為了這場比賽的勝利，所有那些艱難教訓都值得了。」經歷苦樂參半的大半賽季，27歲正處於職業生涯巔峰期的莎巴蓮卡，汲取今年初澳洲公開賽、6月法國公開賽都在決戰功虧一簣的慘痛經驗，年度四大賽壓軸登場的美網過關斬將，冠軍戰她更牢牢把握機會，激戰1小時34分鐘強壓美國地主第8種子，也討回7月溫布頓錦標賽4強爆冷不敵安尼西莫娃的顏面，「我真的很開心能夠做到，現在都說不出話來了。」

莎巴蓮卡除了在墨爾本尋求澳網三連霸失利，巴黎羅蘭加洛斯爭冠3盤不敵美國新星高芙（Coco Gauff）後，歸咎自己沒打好，而非對手表現出色的失言風波，更讓當今球后飽受批評，「我太情緒化了，必須反思道歉，從錯誤中學習，但這些挫折打擊只會讓我變得更加堅強！」

如同左臂上醒目虎頭刺青，好強且渴望勝利的莎巴蓮卡，如今改用發燙的球拍來說話，紐約法拉盛公園強勢反彈二連霸，3年內打下第4座大滿貫冠軍，足讓這個辛苦賽季不再徒留遺憾。

