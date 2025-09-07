美網》辛納凌晨決戰艾卡拉茲 爭奪大滿貫冠軍和球王頭銜

辛納凌晨決戰艾卡拉茲。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年美國網球公開賽壓軸男單冠軍戰，台灣時間週一凌晨2點火熱登場，義大利頭號種子辛納（Jannik Sinner）再度決戰宿敵西班牙第2種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），新世代雙雄爭奪大滿貫金盃及世界球王頭銜。

24歲的辛納，與22歲的艾卡拉茲同被譽為「三巨頭接班人」，今年連續第三項大滿貫決戰狹路相逢，已締造公開年代首見紀錄，而且這兩人篤定包辦近兩個賽季所有8項大滿貫冠軍，激烈競爭與強大宰制力展露無遺。屆時辛納若能在亞瑟艾許中央球場衛冕就續當球王，他已連續65週在位；否則艾卡拉茲將自2023年9月重返全球No.1。

三年前紐約法拉盛公園，艾卡拉茲8強歷經5盤大戰險勝辛納，最終首獲美網冠軍，加上今年羅馬、法國公開賽、辛辛那提贏球，職業生涯對戰9勝5負居上風，「我總是從之前比賽汲取經驗，當然會檢視最近與辛納交手得失，才能以良好狀態迎接決賽。」本屆美網6連勝、1盤未失的艾卡拉茲認為，兩年來辛納身體狀況提升許多，「他的比賽對體能要求非常高，得在2至4小時內保持100%狀態，這也是他近年的最大進步。」

至於辛納除了7月溫布頓錦標賽決戰找艾卡拉茲復仇雪恥，如今美網更展現強烈企圖心，硬地大滿貫27連勝氣勢如虹，能否成為近17年來首位衛冕成功的男單冠軍，並且捍衛球王寶座，答案將在雙雄決戰後揭曉，龍爭虎鬥備受矚目，「我喜歡這些挑戰，他總能把我逼到極限，這真的很棒，堪稱球員所能獲得的最佳回饋。」

