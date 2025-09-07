MLB》大谷翔平敲安、山本由伸8.2局10K差點無安打 道奇9下崩盤慘吞5連敗

山本由伸。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本王牌山本由伸今天大殺四方，差點投出大聯盟生涯首場無安打比賽，可惜在9下挨轟破功，他先發8.2局飆10K退場後，道奇牛棚大崩盤，不僅搞掉山本勝投，還被金鶯敲再見安打以3：4輸球，慘吞5連敗。

山本由伸前2局讓對手6上6下，3下遭遇亂流，連丟2保送讓金鶯攻佔得點圈，但他馬上回穩，先送出三振後，再讓哈勒戴（Jackson Holliday）敲出雙殺，漂亮解危。

山本由伸之後讓金鶯打線17上17下，距離大聯盟生涯首場無安打比賽近在咫尺，可惜未能如願以償，被哈勒戴敲出陽春砲破功。

Jackson Holliday homers to break up the no-hitter with 2 outs in the 9thpic.twitter.com/wqdKpf3zHE — Underdog MLB （@UnderdogMLB） September 7, 2025

山本掉分後，也沒有挑戰大聯盟生涯首場完投，他先發8.2局燃燒112球，挨1轟失1分，猛飆10次三振，另有2保送，防禦率降至2.72，想不到這樣的鬼神表現拿不到勝投。

道奇第2任投手崔南（Blake Treinen）先被敲長打，接著投出觸身球、保送，搞成滿壘危機，無奈他控球還是找不到準星，又丟出保送讓金鶯擠回1分，雙方只剩1分差。

道奇緊急換上守護神史考特（Tanner Scott），昨天放火的他今天再度砸鍋，被李維拉（Emmanuel Rivera）敲出再見安打，道奇慘遭大逆轉吞5連敗。

大谷翔平全場5打數敲1安，進帳1分打點，吞下1次三振，賽後打擊率為0.276。

The Dodgers were up 3-0 and one out from a no-hitter by Yoshinobu Yamamoto … and they lost. pic.twitter.com/KXYfQ1XvPZ — Jeff Passan （@JeffPassan） September 7, 2025

