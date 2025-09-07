林智勝愛女站C位熱舞 網歪樓「大師兄基因太強」本人預告再度登場

林智勝13歲愛女林禹融（中）和「小龍女」啦啦隊們一同熱舞。（擷取自味全龍臉書）

廖志軒／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕味全龍5日至7日在台北大巨蛋為「大師兄」林智勝舉行引退系列賽，除了場上比賽精彩，場邊最受矚目的焦點之一，是他13歲的女兒林禹融。熱愛舞蹈的她第一天特別加入「小龍女」啦啦隊，並站上C位帶來開場舞，舞步整齊俐落、氣場十足，不輸職業啦啦隊。不過因神似父親的外貌，引發網友驚呼「大師兄基因超強大」，討論度甚至超越舞技。對此，她本人也透過社群發文回應。

林禹融今（7）日清晨在「Threads」發文回應，坦言第一次登上大巨蛋表演雖然有些緊張，表情管理也不盡理想，但已盡力完成演出，「我覺得我已經表現得很好、很努力了，你們的每一個留言、講的每一句話我都有看到。」她也表示，不管是稱讚或批評都會虛心接受，並努力改進，「不是每個人都完美，如果換作你們要在那麼大的場子表演，也會很困難吧。」

她同時也預告，將在7日最後一場引退賽再度與小龍女同台，為父親獻上最特別的告別演出，並承諾會努力表現。林智勝則透露，女兒為了5日的表演十分努力練習，甚至比小龍女還認真，希望趁這個機會讓大家認識她。他還不忘搞笑補充，「徵男友。」

