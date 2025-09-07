中職》獅隊競爭氛圍已形成 今晚對兄弟拚本季首見紀錄

林岳平、平野惠一。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕獅象連續2年在9月5至7日迎接洲際3連戰，去年獅隊全年度戰績以0.5場勝差緊追中信進入系列賽，最終遭3戰橫掃，成為年度第一之爭的分水嶺，今年兩軍系列賽前是比去年相差更多的2.5場，獅隊打出跟去年不同的面貌，使用跟上半季不同的主力將系列賽扳成1勝1敗，讓今晚系列賽最終戰變成關鍵一戰。

回顧上半季封王戰的獅隊先發打線，主力打線有2大世界12強英雄邱智呈、潘傑楷，另外後段棒次也有林靖凱和陳重廷，但近期沒有這4位選手的統一獅，下半季維持21勝20敗、儲金（勝場多於敗場）1場的成績，讓年度勝率保持在競爭行列。

獅隊新中線有林泓弦跟陳聖平共組二游，林佳緯、陳傑憲、林安可和蘇智傑是強力外野主軸，林子豪在9月手感逐漸回溫，加上林培緯也在努力競爭一壘，即便陣中沒有去年非常倚賴的邱智呈、潘傑楷、陳重廷和許哲晏，球隊狀況沒有下滑，兩組人馬可隨時輪替的競爭氛圍已形成，成為獅隊今年競爭年度第1的籌碼。

去年獅隊在9月5至7日被中信3連戰橫掃，年度戰績被拉大至3.5場勝差，導致戰況大勢已去。今對中信最終戰對獅隊來說是關鍵一戰，如果贏球，雙方勝差將縮小至1.5場，輸球就跟去年一樣是3.5場，就看新秀張宥謙能否奇蹟克服獅隊的「恐象症」，力拚本季獅隊土投對中信的第一場先發勝投。

