MLB》狂！全壘打王羅里52轟出爐 有望刷新洋基神獸64年偉業

〔體育中心／綜合報導〕水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）今天敲出本季第52轟，持續獨居大聯盟全壘打王，率隊以10：2痛宰勇士。

羅里今在9上炸裂，逮中布瑞比亞（John Brebbia）的偏高速球，轟出右外野陽春砲，擊球初速106.8英哩、飛行距離418英呎，幫助球隊錦上添花增加保險分。

羅里本季已累積52轟，持續高居大聯盟全壘打王，其次是費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）的49轟。

史上左右開弓打者單季最多轟紀錄，是由1961年洋基神獸曼托（Mickey Mantle）締造的54轟，羅里步步進逼，有機會締造新猷。

水手今天砲聲隆隆夯出5發全壘打，J.羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）、奈勒（Josh Naylor）都有開轟表現，其中J.羅德里奎茲更是打出雙響砲。

CAL RALEIGH NUMBER 52 pic.twitter.com/dHCKqOoqM5 — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） September 7, 2025

