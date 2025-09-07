晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

U18世界盃》台灣隊明天關鍵對手！澳洲隊痛宰中國搶下2連勝

2025/09/07 12:46

澳洲隊痛宰中國。（取自WBSC）澳洲隊痛宰中國。（取自WBSC）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林宥辰／綜合報導〕U18世界盃棒球賽B組預賽，和台灣隊同組的澳洲隊雖首戰不敵德國隊，但接下來兩場比賽都把握住，昨擊敗巴拿馬隊，今天更以15:3的懸殊比數，提前在5局擊敗中國隊。台灣隊今晚面對巴拿馬、明天對澳洲，兩場都是攸關晉級態勢的關鍵戰。

澳洲隊面對中國隊，局局都有得分進帳，首局從中國隊失誤先馳得點起，甘迺迪（Ashton Beau Kennedy）、蘭恩（Christian Oliver Lane）的安打都帶有打點。

2、3兩局，澳洲隊各拿5分，而中國隊一度連安打都難求，4局才靠著MLB DC出身的于傲燃選到保送、李奕潼安打，加上滾地球得1分。于傲燃5局敲安打，加上對方失誤再得分，但中國隊單局僅得3分，比賽仍提前結束。中國隊小組賽目前3戰皆輸球。

澳洲隊先發9人有8人敲安，3棒的崔納（Matthew Lachlan Clark Trainor）4分打點，納提（Josh Nati）也有3打點進帳。澳洲隊此役動用3位投手，前兩任的克羅提（Patrick Crotty）、費爾科（Deakin Nikola Filko）合計3局未被擊出任何安打。

台灣隊預賽分在B組，連續5天依序對戰中國、美國、巴拿馬、澳洲、德國，首戰擊敗中國、昨敗給美國隊吞首敗之後，今晚5點半迎戰巴拿馬隊，預計推出下勾投手陳世展先發，明天則要在台灣時間下午1點半出戰澳洲隊。

在台集訓期間，台灣隊總教練廖宏淵曾表示，要打進超級循環賽，預賽對巴拿馬和澳洲，是必須得贏的關鍵戰。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中