U18世界盃》台灣隊明天關鍵對手！澳洲隊痛宰中國搶下2連勝

〔記者林宥辰／綜合報導〕U18世界盃棒球賽B組預賽，和台灣隊同組的澳洲隊雖首戰不敵德國隊，但接下來兩場比賽都把握住，昨擊敗巴拿馬隊，今天更以15:3的懸殊比數，提前在5局擊敗中國隊。台灣隊今晚面對巴拿馬、明天對澳洲，兩場都是攸關晉級態勢的關鍵戰。

澳洲隊面對中國隊，局局都有得分進帳，首局從中國隊失誤先馳得點起，甘迺迪（Ashton Beau Kennedy）、蘭恩（Christian Oliver Lane）的安打都帶有打點。

2、3兩局，澳洲隊各拿5分，而中國隊一度連安打都難求，4局才靠著MLB DC出身的于傲燃選到保送、李奕潼安打，加上滾地球得1分。于傲燃5局敲安打，加上對方失誤再得分，但中國隊單局僅得3分，比賽仍提前結束。中國隊小組賽目前3戰皆輸球。

澳洲隊先發9人有8人敲安，3棒的崔納（Matthew Lachlan Clark Trainor）4分打點，納提（Josh Nati）也有3打點進帳。澳洲隊此役動用3位投手，前兩任的克羅提（Patrick Crotty）、費爾科（Deakin Nikola Filko）合計3局未被擊出任何安打。

台灣隊預賽分在B組，連續5天依序對戰中國、美國、巴拿馬、澳洲、德國，首戰擊敗中國、昨敗給美國隊吞首敗之後，今晚5點半迎戰巴拿馬隊，預計推出下勾投手陳世展先發，明天則要在台灣時間下午1點半出戰澳洲隊。

在台集訓期間，台灣隊總教練廖宏淵曾表示，要打進超級循環賽，預賽對巴拿馬和澳洲，是必須得贏的關鍵戰。

