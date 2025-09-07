U16亞洲盃》隊長王以勒強心臟絕殺三分彈！台灣戲劇性逆轉巴林

U16台灣男籃逆轉巴林。（取自FIBA官網）

廖志軒／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣隊今在U16亞洲盃男籃賽排名賽，靠隊長王以勒的絕殺三分彈，戲劇性以105：103逆轉巴林，本屆以第7名作收。

台灣隊昨在5至8名排名賽以74：79不敵南韓，落入今天的7至8名排名賽，開賽慢熱被巴林打出15：4的攻勢，陳冠緁率領球隊展開反擊，王以勒在節末一條龍快攻壓哨上籃，台灣隊打完首節以27：23反超，次節一度將領先擴大至雙位數，帶著56：47的優勢進入下半場，王以勒攻下全隊最高10分。

易籃後，台灣面臨巴林強勢反撲，被對手單節一波34：25攻勢扳平戰局，兩隊以81：81平手進入決勝節，雙方你來我往，一度落後巴林7分的台灣隊靠蕭承哲連拿5分，在最後55秒握有100：99領先。

巴林接下來靠罰球再度要回優勢，倒數14秒以102：103落後1分的台灣隊，周昱陳搶到籃板發動進攻，但球被巴林隊抄走，不過隨後對手同樣發生失誤，台灣隊在最後2.1秒掌握球權，總教練吳正杰將最後一擊交給來自金華國中的愛徒，他不負所託接到周昱陳的傳球後飆進壓哨三分彈，率隊以2分差氣走巴林。

王以勒攻下全隊最高18分，蕭承哲17分次之，周昱陳15分、6籃板、6助攻，呂書瑋11分、4籃板。

U16台灣男籃逆轉巴林，王以勒（右）成為關鍵功臣。（取自FIBA官網）

