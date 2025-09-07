TPBL》台日籃球零距離！雲豹、熊本Volters球星陪球迷同樂

雲豹、熊本Volters球星陪球迷同樂。（雲豹提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台啤永豐雲豹昨結束與熊本Volters的「2025台日友好城市交流賽」後，雙方於今共同舉辦「台日籃球交流活動」，特別邀請來自桃園大溪國中、中興國中、成功國小等多間學校的豹小子球員與兩隊球星近距離互動，一日營活動結合專業訓練與趣味遊戲，展現台日籃球的跨界情誼。

參與本次「台日籃球交流活動」的雲豹球星包括高錦瑋、林信寬、黃鎮、克羅馬（Lasan Kromah）；熊本Volters則派出隊長磯野寬晃、田中力、山本翔太與拉明（Lamine Mbodj），雙方球員共同投入公益，展現台日友好精神。

活動開始由雲豹體能教練陳廷威帶領小球員們進行動態暖身，隨後由雲豹當家控衛「小高」高錦瑋擔任總教練，帶領孩子們展開基礎運球、上籃練習與籃球鬼抓人遊戲，現場氣氛熱烈，透過台、日球員攜手合作，不僅讓豹小子們體驗到專業訓練，更感受到不同籃球文化的魅力。

熊本Volters的新任隊長磯野寬晃對於今日的交流感到很特別，他認為透過這樣的活動可以讓不同年紀的孩子一同享受籃球，也透露印象最深刻的環節，他笑說：「籃球鬼抓人的遊戲讓我記憶猶新，因為孩子們都跑得好快！」

林信寬表示，去年在熊本就有跟日本球員一起舉辦類似的活動，很開心看到孩子們享受籃球的樣子，高錦瑋則說：「大家都很有活力，可以跟熊本球員一起參與在地回饋活動很特別，希望球迷今天都有收穫，新賽季再一起來雲豹主場為我們加油！」

